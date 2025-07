Vía libre para incorporar al pivote Kervin Arriaga

Kervin Arriaga ya se encuentra en condiciones para unirse a las filas del Levante. Fue un secreto a voces, pero, después de que el Zaragoza, de manera oficial, le comunicase ayer al Partizan de Belgrado su renuncia a la ejecución de compra por el hondureño, el Ciutat de València activa la cuenta atrás para recibir con los brazos abiertos a su próximo pivote.

El contrato de cesión con el conjunto maño, donde tuvieron una opción preferencial para adquirir sus servicios, caducó este 30 de junio ante la inviabilidad económica para abordar una operación que sí afrontará el Levante tras desbloquearse la principal traba para afrontar su fichaje.

Desvinculado de La Romareda, y con el visto bueno de un conjunto serbio que necesita desprenderse del futbolista para suavizar su grave situación económica, Kervin Arriaga está preparado para aterrizar en el coliseo de Orriols con un solo objetivo: contribuir, desde su posición, para que el Levante se mantenga en el lugar donde compiten los mejores clubes del panorama nacional.

Fue el propio mediocentro quien se despidió en redes sociales del Zaragoza antes de partir hacia su nueva aventura, situada en el lado levantinista de la ciudad de València. «Cuando llegué a Zaragoza el pasado mes de enero no me imaginaba que mi estancia con vosotros sería tan gratificante. Es el momento de despedirme de todos vosotros y lo hago con dos ideas principales: ha sido corto, pero muy intenso. Hoy no os digo adiós, prefiero deciros hasta otra. Aúpa Zaragoza», finalizó.

De esta manera, la llegada de Kervin Arriaga es cuestión de tiempo. Las negociaciones con el hondureño están muy avanzadas y el acuerdo, cerca de concretarse. Todas las partes, de hecho, están de acuerdo en la operación: el Levante incorpora a un futbolista que aportará músculo y jerarquía al centro del campo y el jugador, tras derribar la puerta de la categoría de plata del fútbol español a base de contundencia, pundonor y liderazgo, da el salto a Primera División. En una semana donde empezarán a aterrizar los primeros recuerdos, se activa la cuenta atrás para que Kervin Arriaga llegue al Ciutat de València junto a Víctor García, Alan Matturro y Jeremy Toljan. El último, después de que el Sassuolo informase a través de sus canales de comunicación que se desvincula del club italiano. «El Sassuolo se despide con agradecimiento de Jeremy Toljan. En estos años con el uniforme verde y negro, ha acumulado más de 170 partidos, demostrando profesionalismo, humildad y compromiso, jugando con constancia tanto en la Serie A como en la Serie B. Gracias por tu aportación, Jeremy, y mucha suerte en tu nueva aventura», escribió el club transalpino.