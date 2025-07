La renovación de diez años... que solo duró uno es una historia que muestra lo cambiante que es el fútbol, y con todos los intereses que hay detrás en una decisión. Hace unos días fue Nico Williams quien, tras rechazar al Barcelona, anunciaba su renovación hasta 2035... sin embargo, en el Cap i Casal, y de forma muy reciente, se vivió otra renovación similar... que no acabó durando tanto. El actual centrocampista del Valencia CF, Pepelu, tras hacer una temporada (2020-2021) de gran nivel y ser uno de los líderes del equipo, decidió renovar con el Levante UD diez años, hasta junio de 2032, un hecho histórico. Esa imagen en Dénia, con el símbolo de infinito, reflejaba un amor incondicional del centrocampista alicantino con el conjunto granota.

Así lo reafirmó en una publicación, titulada "Mi querido Levante", tras la desgracia sufrida por el no ascenso a Primera División contra el Alavés. Pero todo cambió... Al año siguiente de su renovación, no solo se fue del equipo en su peor momento, cuando tocaba permanecer en un año más en Segunda División tras lo ocurrido, sino que se marchó al equipo blanquinegro, su máximo rival. Este fue un varapalo que los granotas aún no han perdonado. Este caso muestra lo efímero y variable que es el fútbol, aun cuando todo parece ir bien encaminado...

Nico Williams, renovación "infinita" con el Athletic Club

Por su parte, contra todo pronóstico, Nico Williams ha vuelto a dar calabazas a un FC Barcelona que se ha mostrado atónito por este segundo rechazo. Fin del culebrón: el extremo de Lezama ha renovado con el Athletic Club para los próximos diez años, hasta junio de 2035. El delantero de 22 años, fiel a los leones, ha firmado un acuerdo histórico, una vinculación "infinita" con el club de su vida. Además, su contrato incluye una cláusula muy superior al anterior (58 millones), con una subida del 50%, cuya cantidad ascendería a los 87 millones de euros.

Esta situación ha sido un "déjà vu" para la afición levantinista, un paralelismo muy similar, pero con un final muy distinto. De hecho, los granotas no le eximen de culpa por su traspaso al Valencia CF tras declarar su amor eterno a Orriols. Este tipo de contratos, tan longevos, son difíciles de gestionar para un club, dada los continuos cambios de aires que experimentan los jugadores, lo que complica su fidelidad. Pocos son los futbolistas que realmente sienten un amor verdadero por su club, y estarían dispuestos a defender a ultranza sus colores. ¿Quién sabe si Nico se marcará un Pepelu, o, por el contrario, cumplirá su promesa de ser un león más para toda la vida? Todo indica que escogerá la segunda opción, la de una vida ligada al Athletic Club y a una afición encantada con el jugador.