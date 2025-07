Arranca la escalada hacia la salvación

Una nueva pretemporada arranca en el Levante con la infinidad de ilusiones que conlleva. Siempre permanecerá en la memoria de los levantinistas, pero el ascenso conseguido en El Plantío se queda atrás para afrontar un desafío superior: quedarse en Primera División con el fin de conseguir, de una vez por todas, el equilibrio financiero que permita arrancar todos los proyectos que navegan por los alrededores del Ciutat de València.

De esa manera arrancó el primer día de preparación antes de que llegue la hora de la verdad en competición oficial. Sin muchas caras nuevas, pero con novedades y situaciones por resolver. No obstante, la ilusión rebosa por las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol. No siempre se juega ante los mejores y el Levante no quiere dejar escapar la oportunidad.

25 futbolistas fueron citados a las 8 de la mañana para recibir las primeras instrucciones de Julián Calero. La sesión comenzó en el gimnasio, se trasladó al césped, donde los jugadores combinaron trabajo con balón, rondos y carreras sobre el terreno de juego donde entrenan habitualmente para finalizar el primer día, nuevamente, entre hierros y pesas. El técnico granota, de carácter intenso y entregado, no disminuyó su nivel de implicación ni sus ganas. «Cada acción es importante: me muevo, toco, me desplazo…», cazaron las cámaras del club a Calero instruyendo a los suyos. Pese a ello, el entrenador madrileño tiene un nuevo socio en su equipo de trabajo.

Vicente Iborra, tres días después de anunciar su retirada como futbolista profesional, se calzó las botas y cogió la libreta para asumir responsabilidades en el cuerpo técnico levantinista. El eterno ‘10’ será el asistente principal, aunque el cariño de los integrantes de la plantilla continúa siendo el mismo a cuando estaba en activo. Se ganó, casi de manera inmediata, el afecto de todos, pero no se escapó del ‘pasillito’ con el que estrenó su nuevo puesto en el club.

El capitán, por mucha grandeza que atesore, es de perfil bajo. Prefiere estar alejado de los focos, pero, con el entrenamiento en marcha, estuvo muy encima de los jugadores a los que le tocó instruir. Aun siendo su primer día, ya se le vio madera de entrenador. «Me gustaría entrenar, es algo que siempre me ha llamado la atención. Como jugador muchas veces he pensando en qué haría ahora un entrenador y me gustaría serlo. Muchos me dicen que es una locura, que es un cargo difícil, pero no me asusta. Tengo toda la ilusión del mundo para aprender y quiero formarme para ello», dijo en su despedida el capitán.

Víctor García, la cara nueva

En lo que a incorporaciones se refiere, la única cara nueva fue la de Víctor García. Después de que SER Deportivos Valencia informase en marzo de su seguimiento, SUPER informó en exclusiva que el procedente de Xeraco se convirtió en el carrilero de consenso y que el Levante atacaba su fichaje de manera definitiva. La voluntad de incorporarlo a sus filas fue independiente a la categoría, pero la alta competencia por firmar a un futbolista que quedó libre tras el descenso a 1ºRFEF del Eldense provocó que el club se moviera rápidamente. Cádiz, Granada y Oviedo, entre otros, pretendieron los servicios del valenciano, pero el Levante consiguió la firma de un jugador que ya conoce lo que es sudar con el escudo granota en su pecho. No obstante, no será la única novedad.

Con Alan Matturro en València y listo para firmar su nuevo contrato, Kervin Arriaga contando los días para acabar sus vacaciones tras disputar la Copa Oro y unirse a las filas de Calero, y con Toljan esperando el visto bueno, la dirección deportiva empieza a perfilar los primeros refuerzos de cara al que se prevé un mercado largo, pero donde existe el convencimiento de que abordarán todas las necesidades.