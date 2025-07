Roger Brugué, el ansiado futuro capitán granota

Pocas historias son tan bonitas como la de Roger Brugué y el Levante UD. Este vínculo especial y único se ha ido forjando a base de una retroalimentación de afecto mutuo, agrandado por las continuas muestras de cariño de los granotas. Un jugador que, desde su llegada al equipo en 2022, no ha dejado de sufrir, sentir y luchar por estos colores hasta convertirse en uno de los líderes más queridos en la plantilla. El catalán está profundamente arraigado con los valores de este club, así lo demuestra su humildad, compromiso y amor profundo por el Levante. Además, siempre con un sueño común compartido con los levantinistas: volver a Primera División. Y por fin, después de tres años de sufrimiento, lo han logrado. Su agradecimiento eterno al club, y sus halagos a la afición, han elevado su figura a la categoría de nuevo abanderado del levantinismo dentro del equipo. Uno de los momentos más especiales para Brugui fue anunciar su renovación el mismo día del ascenso, certificando una renovación hasta 2028 que estrecha aún más sus lazos con Orriols.

Roger Brugué también ha pasado por momentos muy complicados, tanto a nivel personal como con el equipo: dificultad para consolidarse en el once titular, lesiones musculares, pero sobre todo, la desgracia sufrida aquel 17 de junio de 2023 con el no ascenso ante el Deportivo Alavés. Este encuentro tan influyente cambió el rumbo del equipo, y también del atacante catalán, que volvió más fuerte y con energías renovadas. Desde ese día, ha luchado por devolver al conjunto granota a la élite del fútbol español, y no solo ha conseguido eso, sino también ser uno de los protagonistas y pilares de esta temporada.

Este miércoles 9 de julio, en un acto de presentación de un nuevo patrocinador para el Levante, el extremo de 28 años ha dedicado unas bonitas palabras de gratitud y orgullo hacia la afición. "Estoy muy feliz por cómo me recibió el club en su día, y por cómo apostó por mí. "Para mí es un sueño poder llegar a Primera División de la mano del Levante". "Me quedan tres años de contrato y espero que sean más", afirmaba con ilusión el jugador. Sin duda, uno de los momentos más especiales de su intervención fue su emotiva declaración de intenciones para ser el próximo capitán granota en Primera División. "Ser capitán del Levante en Primera División es muy especial y muy bonito, pero eso no depende de mí". De todos modos, el nacido en Girona asegura "dar el máximo" y dejarse "la vida" por este escudo. Una vez más, ha reafirmado la importancia del Levante en su vida, y su anhelo de liderar al equipo esta temporada.

Liderazgo, lealtad y potencia ofensiva

La implicación de Roger Brugué con el Levante UD no solo va de sentimientos, sino también de su influencia en el juego del equipo. El atacante ha experimentado un crecimiento exponencial en su capacidad técnica y goleadora. También, su experiencia, ha jugado un papel definitorio en la madurez en el juego. En los últimos años, su aportación en goles y asistencias ha ido en aumento, logrando alcanzar las mejores cifras de toda su carrera esta temporada. Sus números este año advierten una mejora en el desarrollo de su juego: 37 encuentros jugados, 11 goles (uno de ellos clave ante el Burgos), y ha repartido cuatro asistencias.

En términos globales, suma más de 100 partidos con la entidad granota, un total de 22 tantos y ocho pases de gol. El míster, Julián Calero, ha logrado sacar el máximo potencial del extremo catalán, que, principalmente, ha ocupado la demarcación de delantero o en la banda. Su velocidad, facilidad para encontrar espacios y su letalidad ofensiva, le han dado un plus necesario al equipo en Segunda División. Estos números han fortalecido su presencia indiscutible en el once, y se ha ganado ser uno de los referentes para la próxima temporada.