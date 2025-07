El Levante UD saca su nueva camiseta pre-partido con otro guiño a Vallejo

El Levante UD continúa el homenaje particular a su historia, a sus orígenes: a Vallejo, donde empezó todo. Tras anunciar la semana pasada su primera equipación inspirada en su antiguo estadio para la temporada 2025-2026, el conjunto granota, en la misma línea de veneración, ha presentado este jueves su camiseta pre-partido con detalles que rememoran el simbólico Estadio de Vallejo.

Desde su inauguración el 29 de noviembre de 1925, hasta su posterior demolición en 1968, el club levantinista y su afición han vivido momentos únicos en su antiguo feudo. Sus raíces, su crecimiento y sus valores se han forjado en sus más de 40 años de historia en el Campo de Vallejo. Este año celebra su centenario, por ello, el Levante, en este nuevo ascenso a Primera División, no ha querido dejar escapar la oportunidad de homenajear como se merece a un emblema tan especial en Orriols. Además, su regreso a la máxima categoría del fútbol español ha guarda un paralelismo muy similar con el glorioso primer ascenso de su historia, ocurrido en 1963 en Vallejo. Dos épocas distintas, pero con un mismo modus operandi: caer y levantarse; sudor y lágrimas, hasta conseguir tu anhelado objetivo de "subir al gato" a la mítica palmera de la Calle Alboraya. Aunque el su antiguo estadio no pueda resucitar, en sus cimientos se ha construido el alma granota a base de sufrimiento, safricio y una pasión desbordante que va de generación en generación. En ese período extenso de tiempo, no solo se guardan recuerdos, sino también el "sentiment granota", con más vitalidad que nunca.

Imágen del once del Levante UD en su ascenso histórico en 1963 / Levante UD

El Estadio de Vallejo, el gran protagonista

Esta mañana, el club levantinista ha hecho oficial en sus redes sociales su nueva camiseta pre-partido para la nueva campaña de la mano de Oriol Rey y Diego Pampín, Ivonne Chacón y María Gabaldón, que han actuado como modelos. Su diseño extravagante ha sorprendido a todos a sus aficionados, aunque la camiseta cuenta con varios elementos destacables. En primer lugar, y teniendo en cuenta la política de reconocimiento que está siguiendo este año el Levante hacia su antiguo estadio, el gran protagonista vuelve a ser Vallejo. De hecho, las líneas blaugranas se tiñen sobre la base de la representación del mítico portal del campo, que ocupa la zona central del pecho. Además, se incluyen dos inscripciones: en la parte alta del arco pone: "Campo de Vallejo", y en la más baja: "Levante UD". Aunque la primera equipación ya contaba con detalles emblemáticos, con esta camiseta se da un paso más en la reconstrucción de su figura.

La camiseta ya se encuentra disponible en las dos tiendas granotas: la del Ciutat de València, y la de su página web. El precio para adultos es de 55 euros, y el tallaje de junior cuesta 50 euros. En los próximos días, se espera el anuncio de sus otras dos equipaciones: la visitante y la tercera. Parece que su diseño continuará en esta misma dirección, con apuestas innovadoras.