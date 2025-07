El Real Zaragoza se fija en dos exporteros del Levante UD

El Real Zaragoza continúa la búsqueda activa de un portero titular, consolidado y de garantías, que sea su nuevo guardián para la próxima temporada. Este año, con Gabi Fernández a la cabeza, el equipo maño aspira a construir un equipo sólido y competitivo desde abajo, que mejore las lagunas defensivas mostradas la temporada pasada. En sus escasos meses en el club, y tras conseguir la permanencia en Segunda División, el técnico madrileño ya sentó las bases sobre las que sostenerse el club. Para ello, la portería y la defensa son dos pilares fundamentales que deberá apuntalar para mejorar su balance y estabilidad defensiva. Los zaragocistas confían en que su equipo dé un salto cualitativo, y adopte la mentalidad ganadora necesaria para devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol español. De momento, su fiel afición quiere soñar, aunque serán necesarios refuerzos de nivel, y confeccionar una plantilla preparada para afrontar las adversidades y la temenda dificultad que presenta la categoría de plata, sobre todo, en los últimos años.

Actualmente, tras la salida confirmada de Joan Femenías, el Zaragoza cuenta con solo un portero para iniciar los encuentros amistosos pretemporada, Gaetan Poussin. Esta situación ha obligado al conjunto aragonés a salir al mercado para reforzar esa demarcación. Aqunue el guardameta francés fue indiscutible la temporada pasada con sus 33 partidos jugados, su inexperiencia y juventud no terminan de convencer en La Romaneda. Aun así, Gabi quiere un portero de nivel que reúna una serie de características: experiencia, seguridad y liderazgo bajo palos. No obstante, el handicap de estar en Segunda, dificulta las aspiraciones de convencer a un guardameta de ese perfil, que siempre priorizará escuchar las ofertas que vengan de Primera División. No obstante, el equipo maño continúa activo en el mercado con la esperanza de satisfacer esa necesidad tan urgente y que mejoraría la plantilla. Eso sí, no será fácil.

Andrés Fernádez, guardián de la portería del Levante UD / Adolfo Benetó

La negativa de Andrés Fernández obliga a ir por Dani Cárdenas

En los últimos días, el Zaragoza ha centrado sus esfuerzos en dos objetivos prioritarios: Andrés Fernández y Dani Cárdenas. El club maño está barajando estas dos opciones, aunque lograr sus fichajes no será tarea fácil. Por su parte, Dani Cárdenas, la falta de protagonismo y la escasez de minutos en el Rayo Vallecano, implica quedar relegado a un rol de suplente. En consencuencia, el jugador quiere marcharse del club este verano, pero priorizará ofertas de clubes españoles de Primera. No obstante, en la última semana, el conjunto maño ha acelerado las negociaciones por el catalán, que no vería con malos ojos recalar en La Romareda. Sus buenas aptitudes como portero, sumado a su conocimiento previo de la categoría con 34 partidos en Segunda División con el Levante UD (donde dejó buenas impresiones), y 39 en Primera División, le darían un plus de calidad a la portería del Zaragoza. El jugador de 28 años sería una alternativa muy interesante, con proyección para varias temporadas, y con la oportunidad para consolidarse desde ya como líder de la portería. Sin embargo, hay dos variables que dificultan la operación son: su contrato vigente dos años, hasta 2027, y su salario elevado, muy superior a las capacidades económicas de la entidad. El método más favorable para lograr su incorporación sería a través de una cesión sin opción de compra, donde el sueldo estaría repartido entre ambas partes. El futuro de Cárdenas sigue siendo una incógnita, aunque su salida parece segura.

Por otra parte, Andrés Fernández, tras anunciar su desvinculación del conjunto granota al no renovar su contrato, se encuentra en agentes libres. Por tanto, son muchos los clubes españoles, de Primera y de Segunda, que están interesados en su fichaje. En estos momentos, el portero murciano vive una segunda juventud: a sus 38 años, ha evidenciado un rendimiento sobresaliente, y ha sido uno de los pilares del ascenso del Levante a la élite del fútbol español. Cada año, se supera, con un despliegue descomunal de calidad, reflejos y paradas, que lo elevan a un nivel superior, a ser uno de los mejores porteros de la categoría. Además, su dilatada experiencia en España, y su gran capacidad de liderazgo, le convierten en portero completísimo, y tremendamente seguro. Sin duda, una de las mejores opciones del mercado, y sobre todo, con el aliciente de ser a coste cero.

Esta temporada, su titularidad ha sido incuestionable: 42 partidos jugados, y uno de los porteros menos goleado de la categoría. Además, suma 194 partidos en Primera División, y 189 en Segunda División, cifras que le avalan como lo que es: un guardameta sólido y seguro. Sin embargo, a pesar de tener casi cerrada su contratación, el traspaso se ha complicado en las últimas horas tras una intromisión del UD Almería. Su llegada está más lejos que nunca, y aunque el equipo maño sigue apretando, lo ven muy difícil. Las exigencias contractuales de Andrés Fernández (dos años de contrato), y el poderío económico del equipo rojiblanco, han revertido la situación inicial, y se han terminado posicionado como los favoritos para concretar su fichaje en los próximos días. Esto llevaría a reactivar la opción de Cárdenas, que está parada de forma momentánea tras apostar por el murciano como primera opción. ¿Quién ocupará la portería del Real Zaragoza? Actualmente, es una pregunta sin respuesta. Sin duda, lo que es seguro es el vacío existencial que ha dejado el portero argentino Cristián Álvarez, leyenda y capitán del equipo durante siete temporadas, tras su retirada.