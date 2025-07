"Nacido en el Vallejo, decano en el Ciutat, mi vida es el Levante, por ti voy a luchar. Mi abuelo en el pasado, contigo quiso estar, y ahora desde el cielo te anima sin cesar...". Esta emblemática canción, cantada a capela entre los granotas en el Estadio Ciutat de València, simboliza una pasión imposible de describir con palabras. Sus orígenes, su crecimiento deportivo, sus aficionados, su escudo, su bandera..., y multitud de símbolos más se han ido forjado en los cimientos del Estadio de Vallejo, el mítico lugar donde todo empezó. Los antepasados levantinistas crecieron en el antiguo feudo granota, donde se fraguó una llama de sufrimiento y humildad, pero apasionante y vibrante. Vallejo, con 100 años de historia desde su nacimiento el 29 de noviembre de 1925, ha sido testigo de momentos difíciles, pero también de relatos inolvidables que forman parte de los anales del club. Aunque su cuerpo físico cayó en 1968, el alma granota fraguada en esos años pervive hoy en día en el corazón de sus aficionados. Su legado, su gato y su palmera se recuerdan hoy en día, y más tras un nuevo memorable ascenso a Primera División.

Desde 1909 hasta la actualidad, el crecimiento exponencial del club y de su afición ha sido enorme, pero no hubiera sido posible sin los aficionados de mayor antigüedad que todavía sufren como niños en el Ciutat, pero sobre todo, de los que ya no están, que fueron precursores de todo al plantar unas semillas que representan esa intensa pasión llamado Levante UD. De bisabuelos a abuelos, de abuelos a nietos, y de padres a hijos, se ha extendido la marea granota, siempre con el orgullo de ser el equipo decano de la Comunidad Valenciana. La historia de Vallejo con el Levante UD no se podría entender sin el vínculo emocional existente entre ambos, un símbolo de levantinismo inherente a su nacimiento. Tanto es así que la primera equipación del conjunto granota para la temporada 2025-2026rinde homenaje a sus raíces, a su pasado, a su legado: a Vallejo. Como no podría ser de otra forma, este detalle es un guiño a su historia, en una nueva temporada ilusionante en Primera División, con un mismo paralelismo similiar: como en el 63, el primer ascenso del Levante a la élite del fútbol español de la mano de Enrique Martín Navarro. Ahora y siempre, la vitalidad de Vallejo será eterna. El Levante UD no sería lo que es ahora sin todos aquellos guerreros (jugadores y afición), que libraron durísimas batallas, y que han construido con sudor y lágrimas los valores que encarnan el escudo blaugrana.

Mítico portal redondo del Estadio de Vallejo / Levante UD

Vallejo: orígenes, historia y alma granota

El Estadio de Vallejo fue inaugurado en 1925 en València, y originalmentese se convirtió en el hogar del Gimnástico FC, uno de los clubes históricos de la ciudad. Durante la segunda mitad de los años veinte y treinta fue testigo de la pasión inherente al fútbol valenciano. Su cercanía con la ciudad y su ambiente popular lo convirtieron en un lugar emblemático. En 1939, el final de la Guerra Civil, y la delicada situación económica y deportiva de ambos clubes, unió los caminos del Levante FC y el Gimnástico FC. La obligada fusión entre ambos clubes provocó el nacimiento del UDLG (Unión deportiva Levante-Gimnástico) que derivó en años posteriores a la creación de un solo club: el Levante UD (Levante Unión Deportiva). Desde 1941, Vallejo fue el campo principal de los granotas, que también adoptaron el color azulgrana. Originalmente, el estadio pertenecía a la familia Martínez Vallejo, dueño del terreno. En los años 50, bajo la presidencia de Antonio Román, y ante la angustiosa amenaza de desalojo anunciada previamente, esta situación significó su compra definitiva por un montante cercano a los seis millones de pesetas. Muchas familias granotas se unieron y colaboraron juntos para evitar la salida definitiva del estadio. Vallejo, ubicado en la zona céntrica de Valencia, se situaba entre la Calle Alboraya y la Calle Sagunto, en el barrio de Zaidía. Por su césped también pasó una leyenda granota, Antonio Calpe, un defensa aguerrido que marcó una época en el club hasta su posterior traspaso al Real Madrid. También dejaron huella otros grandes jugadores como Ernesto Domínguez "El Pato", Pedreño, Camarasa, Serafín, Wanderley..., y muchos otros.

Los seguidores representativos del antiguo Levante se encontraban en la Estación del Trenet procedentes de Poblados Marítimos. Por su parte, la masa social adscrita al gimnastiquismo, vinculada a la Valencia del centro histórico, en un porcentaje muy elevado, atravesaba las míticas Torres de Serranos y cruzaba el río Turia para llegar a la instalación. Sus historias acabaron confluyendo, pero con orígenes diferentes: el Levante FC era el club del Grao, nacido en el Cabanyal (zona portuaria); mientras que el Gimástico era del centro de la ciudad, sitio donde se ubicaba el estadio. Vallejo ocupaba dos manzanas, dado que se encontraba entre las calles Almazora, Alboraya, Convento de las Carmelitas y Poeta Bodria. Los accesos al campo eran distintos para los dos equipos: desde la zona céntrica de Valencia se realizaban cruzando el Pont de Fusta o el Puente de Serranos (para los aficionados del Gimástico FC); mientras que desde los Poblados Marítimos se accedía desde el Grao, la Malvarrosa o el Cabanyal (para los aficionados del Levante FC). Su capacidad era para unos 15.000-20.000 aficionados, aunque la cifra fue creciendo con los años. Tanto en Segunda, como en Tercera, equipo blaugrana abarrotaba las gradas de Vallejo, hasta conformar un ambiente especial. Su excelente localización, suponía un atractivo para numerosas actividades deportivas, especialmente el atletismo, donde se llegaron a celebrar las competiciones de 1941. Además, su cercanía al Pont de Fusta y las facilidades de acceso al estadio, suponía atraer aficionados de diferentes equipos, incluso de su máximo rival, el Valencia CF.

Sin duda, uno de los días más fatídicos para Valencia, y para el Estadio de Vallejo, fue la catastrófica riada de 1957. Aquellas lluvías torrenciales y el desborde del cauce del río Túria anegaron gran parte de la ciudad, y el feudo granota. El terreno de juego quedó competamente impracticable, con daños severos en el césped. El entonces presidente Antonio Román, una vez contabilizados todos los daños a reparar, solicitó una ayuda económica a la Federación Española de Fútbol. La resolución del informe estimaba en casi un millón de pesetas la restauración completa del campo, una cifra muy elevada.

Estadio de Vallejo / Levante UD

1963, un año histórico: primer ascenso a Primera División

El Estadio de Vallejo fue testigo de uno de los hitos más importantes del Levante UD, y que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. En 1963, el conjunto granota logró su primer ascenso a Primera División tras una promoción inolvidable ante el Deportivo de La Coruña. La eliminatoria se jugó en dos partidos: la ida en Riazor, y la vuelta en Vallejo. El 2 de junio tenía lugar ese partido decisivo en el feudo granota, con las gradas completamente llenas, y con una ilusión inmensa entre sus aficionados. El encuentro, plagado de emociones, terminó con una victoria histórica por 2-1, con goles de Serafín García (de penalti) y Vall. Y por fin, el gato subió a la palmera. Los aficionados saltaron al campo eufóricos para celebrar el ascenso a la élite del fútbol español junto a sus jugadores.

Tras una eliminatoria compleja, esa mezcla de emociones entre orgullo, pasión y felicidad acaparó durante muchas semanas las caras de los granotas, que aún no eran conscientes del hito histórico logrado. Las atronadoras tracas, y los gritos de alegría del equipo y de su afición, enmarcaron un ambiente a la altura de las grandes citas del fútbol. Pero la celebración no quedaría ahí. Esa noche, los levantinistas salieron a la calle a festejar su gran victoria por las calles de Valencia, con una mítica pancarta que decía: "El Levante UD, en Primera División". El círculo se había cerrado, y este sufrido ascenso suponía un antes y un después en la historia y desarrollo del club. Un relato de superación y resiliencia, que construyó las bases de lo que sería el equipo en los próximos años: sufrimiento, sacrificio y trabajo. Ese día el Levante demostró que en la vida nadie de regala nada, que sin caídas y peleas no hay recompensa, y su afición, sabe esto mejor que nadie. Y sí, al año siguiente, el Estadio de Vallejo fue protagonista de partidos de Primera División, aunque el sueño solo duró una temporada. De 1964 a 1970 el Levante UD permaneció en Segunda División hasta un nuevo ascenso en 2004 con Manolo Preciado, pero ya lejos de su antiguo estadio. Ese año, fueron claves la figura de su presidente, Eduardo Clérigues, y de su entrenador, Enrique Martín Navarro "Quique", ayudado por su asistente principal, Ramón Balaguer.

1963, primer ascenso del Levante UD a Primera División / Levante UD

43 años de puro levantinismo

Como cualquier cosa en la vida, todo tiene su inicio y su final. Por razones económicas, el 28 de abril de 1968, el Estadio de Vallejo acogió su último encuentro entre el Levante UD y el CD Tenerife, que finalizó 1-0 con victoria para los locales. Sin duda, fue un bonito final para un estadio plagado de recuerdos bonitos y simbólicos, que forman parte de la historia viva del Levante UD. En Vallejo, se forjaron las raíces, los valores y un sentimiento único que va de generación en generación por cada uno de los granotas. Al finalizar la temporada 1967-1968, el estadio se vendió y posteriormente fue demolido. Un punto y final a una historia grandiosa, con una repercusión enorme en el significado del club hoy en día. El 8 de agosto de 1969 la entidad granota celebró un emotivo acto en homenaje a la despedida de Vallejo tras más de 40 años de historia futbolística. En este evento, se presentó la bandera oficial del club, una aportación simbólica de las peñas levantinistas como muestra de pasión por estos colores. Un símbolo que representa la memoria y el sentimiento granota, y que une los lazos del pasado con los del presente. Desde entonces, se conserva en la sala de juntas del Ciutat de València, y representa los actos principales del club.

En los años siguientes, el equipo blaugrana se trasladó al nuevo Estadio Antonio Román, inaugurado el 9 de septiembre de 1969, y cuyo nombre se mantuvo hasta 1972. Más tarde pasó a llamarse Nuevo Estadio y, desde 1999, al actual Estadio Ciutat de València. A diferencia del Ciutat, situado en Orriols, una zona de huerta y de difícil acceso, Vallejo era un "estadio ciudadano", es decir, estaba situado en la zona céntrica de la ciudad, con múltiples facilidades de llegada para sus aficionados, y con condiciones beneficiosas para los visitantes. Actualmente, en la calle Almassora, La Zaidía, zona donde se situaba el antiguo estadio, está el edificio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).