Pretemporada granota: intensidad, integración de los nuevos y próximo amistoso ante el CD Teruel

El Levante UD arranca su tercera semana de trabajo con la mirada puesta en su próximo amistoso el miércoles a las 20:00 ante el CD Teruel. Trabajo duro, intensidad y máxima exigencia son los tres pilares básicos sobre los que se rige la pretemporada del conjunto granota. La temporada pasada, Julián Calero (en su primer año como entrenador) insistió mucho en considerar seriamente las semanas/mes de preparación estival antes del inicio de la nueva campaña, y desde luego, ese compromiso y sacrificio previo tuvo su gran recompensa final. El equipo ganó, en resistencia y resiliencia, dos valores claves para afrontar la ardua Segunda División, y sobre todo, capaz de lograr el anhelado ascenso a Primera División y ganar el título de liga. Además, al margen de algunas lesiones puntuales, la plantilla gozó de una ventajosa salud física a lo largo del año, lo que le hizo llegar en un estado óptimo en la segunda vuelta de la temporada.

Roberto Ovejero, preparador físico del Levante, en una entrevista con el club, ha reconocido el sobreesfuerzo que están realizando los jugadores en la preparatoria de la nueva temporada 2025-2026, pero también asegura que este punto extra de esfuerzo es una fuente de optimismo para lo que viene. "Hay un aumento importante de volumen con respecto al resto del año, ya no a nivel físico, sino que, hablando con los jardineros, esta semana hemos tenido 30 horas de trabajo cuando normalmente durante la temporada tenemos 15 horas de trabajo en el césped". Para finalizar esta segunda semana de trabajo, los de Calero disputaron el pasado sábado 19 de julio un partidillo de entrenamiento entre los integrantes de la plantilla tras formar dos equipos diferentes enfrentados entre sí. Bajo la atenta mirada de Vicente Iborra, segundo entrenador del Levante tras anunciar su retiro profesional, el encuentro ha servido para ensayar los conceptos tácticos, e ir cogiendo la forma física necesaria para llegar en la mejor condición posible al inicio liguero el 15 de agosto ante el Deportivo Alavés. Asimismo, uno de los equipos conformados para esta sesión, lució la nueva tercera equipación con el exótico color verde venta. El otro conjunto vistió la indumentaria local presentada por el club previamente, y con la que ya disputó su primer amistoso de pretemporada.

Carlos Espí, en el amistoso del Levante ante el Johor FC / Levante UD

El CD Teruel, próxima prueba a la vista

Entre medias de la tercera semana de pretemporada, el conjunto granota tendrá su segunda prueba de fuego ante el próximo miércoles 23 de julio a las 20:00 ante el CD Teruel en el Estadio Pinilla. Aunque actualmente, el equipo maño se encuentra en Primera Federación, este encuentro es una buena oportunidad para coger buenas sensaciones y encontrar el ritmo y forma necesarios que encamie al equipo a una dinámica positiva. Cierto es que, en estos amistosos, el resultado final no es tan importante, sino el hecho de evaluar el estado físico-mental-deportivo de la plantilla, y en consecuencia, pulir detalles para alcanzar un rendimiento óptimo. Si bien, encadenar victorias siempre suma y potencia la mentalidad ganadora del equipo.

En su primer amistoso, el pasado sábado 12 de julio ante el CD Johor, los granotas no pasaron del empate sin goles (0-0), aunque el encuentro fue revelador para sentar las bases de lo que será el equipo en Primera División. Dos ideas claras y novedosas: un estilo de juego más sólido, defensivo y de contragolpe; y un cambio de sistema orientado hacia una defensa de cinco (5-2-3/5-3-2), con el objetivo de lograr esa estabilidad, que además, mejor se adapta al potencial de los jugadores, de los nuevos refuerzos y a la idea de juego que quiere implementar Calero. Aun quedan incógnitas por resolver, especialmente en la zona de ataque, que deberá reforzarse para apuntalar una delantera que aporte la capacidad goleadora indispensable ante un sistema más compacto, pero con menos oportunidades de gol. Lograr ese equilibrio ataque-defensa es fundamental para no sufrir en demasía y construir esa robustez defensiva. Las nuevas incorporaciones Jeremy Toljan (carrilero derecho), Alan Maturro (central) y Víctor García (carrilero derecho) ya debutaron la semana pasada y dejaron buenas impresiones. No obstante, continúan el proceso de adaptación a las ideas del nuevo proyecto, aunque sus fichajes consolidan el plan de juego prioritario para competir en la máxima categoría del fútbol español.

Estado actual de la plantilla

No todo son buenas noticias en Orriols. El Levante UD ya cuenta con dos lesionados: Carlos Álvarez (pubalgia) y Alan Matturro (lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda) son las bajas confirmadas pendientes de evolución. La del sevillano, pieza clave y héroe del ascenso, ha alarmado a los granotas ante la incertidumbre de saber si llegará a tiempo de recuperarse antes del inicio de la competición. Todavía hay dudas acerca de su estadio físico actual, no obstante, la afición confía en que la calidad inherente a su mago esté presente en Mendizorroza. Por su parte, el central uruguayo cayó lesionado pocos días después de su primer partido con el Levante UD, y también se espera que se ausente en las próximas semanas. El resto de la plantilla está disponible y preparada para continuar la hoja de ruta establecida para la pretemporada.

Cabe resaltar la incorporación a los entrenamientos de los dos nuevos refuerzos parael medio campo: la del recientemente anunciado Jon Ander OIasagasti, y la de Kervin Arriaga, que ya se ha puesto a las órdenes de Julián Calero después de tener varias semanas de vacaciones tras su participación en la Copa de Oro. La llegada del hondureño ha generado un ecosistema de expectación positiva en el Ciutat de València, no solo por su categoría futbolística, sino también por sus palabras de compromiso y dedicación máxima hacia el club y su afición. "Soy un obrero que viene a trabajar y a defender este escudo con gotas de sangre", aseguraba Arriaga. Sin duda, no hay mayor regalo para los granotas que un jugador que promete dejarse la piel por este club centenario. Su trayectoria y su buen rendimiento en sus anteriores equipos y en su selección, avalan el mediocentro, que a sus 27 años da un salto de calidad a Primera División, donde querrá volver a demostrar su capacidad competitiva y guerrillera. En cuanto a Olasagasti, su llegada es fundamental para cubrir la baja sensible de Georgi Kochorashvili, ya que su estilo de juego y sus cualidades son similares a las del georgiano. Con él, Calero tendrá su "pitbull competitivo" de nuevo, a quien se le tiene grandes expectativas, y se le espera ser el eje de la medular granota.

Olasagasti, en sus primeros entrenamientos con el Levante UD / Levante UD

Dos próximos amistosos antes del inicio liguero

Después de su segundo amistoso este miércoles ante el CD Teruel, al Levante UD le quedarán dos últimos test antes del inicio liguero. A principios del mes de agosto, el equipo levantinista se enfrentará el 8 de agosto a las 19:00 ante el CD Castellón en la Ciudad Deportiva de Buñol a puerta cerrada, encuentro que será retransmitido en abierto en À Punt, y al día siguiente (9 de agosto) a las 19:00 contra el AJ Auxerre en el Estadio de l’Abbé-Deschamps, Francia. Con esto, los granotas pondrán fin a una pretemporada exigente, pero efectiva, para centrar todos sus esfuerzos en su debut el sábado 16 de agosto ante el Deportivo Alavés en Vitoria en la máxima categoría del fútbol español. Pero antes, el conjunto granota tendrá que completar, a fuerza de sudor y lágrimas, estas tres semanas restantes, con el fin primario de perfeccionar su juego y fortalecerse físicamente para estar a la altura de una temporada 2025-2026 que se vislumbra difícil y exigente.