La doble cara del mercado de fichajes del Levante UD en los últimos años

A lo largo de su historia, en el mercado de fichajes, el Levante UD siempre se ha destacado por ser un club humilde, austero y limitado en sus pretensiones para acometer fichajes de gran calibre. El conjunto granota se ha tenido que ajustar a sus capacidades económicas, con un presupuesto restringido y con un fair play financiero que asfixia a la entidad. Cierto es, que los periodos de expansión o recesión han estado fuertemente condicionados por su permanencia en Primera División, o, por lo contrario, por sus descensos y estancias en Segunda División. Aun así, el Levante, consciente de ello, ha logrado llevar a cabo operaciones de éxito en varias de sus ventas debido a su baja inversión y su revalorización a posteriori.

Muchos de ellos, han reportado unos ingresos adicionales, que son un balón de oxígeno para aliviar las arcas del club. Aunque, como en todos los equipos, por el Ciutat de València también han pasado jugadores que no han acabado de cuajar, y que han acabado siendo un lastre para la entidad y su economía por su elevado coste (traspaso y salarial). Los llamados "pufos" han influido de forma negativa en la temporada y el desarrollo del equipo. Muchos de ellos, e incluso los que cobraban un salario alto, no han rendido como tocaba, y así se lo han hecho saber los granotas, que no perdonan que sus jugadores no sufran, peleen y se sacrifiquen por su escudo.

Un contexto histórico con vaivenes en Orriols

Por otra parte, en las últimas dos décadas, el conjunto levantinista ha vivido dos etapas diferentes, pero desiguales en su mercado de fichajes: estabilidad deportiva y económica entre 2016 y 2021, que le permitió acometer fichajes más caros; y, desde 2022 hasta la actualidad, un período de recesión y problemas financieros, caracterizado por jóvenes promesas, oportunidades baratas o a coste cero y cesiones. Asimismo, en la consecución de estas situaciones tan dispares, mucho ha tenido que ver la competencia y la gestión de sus directores deportivos. De 2008 a 2016, con Manolo Salvador a la cabeza, el Levante logra ascender en 2009/2010, en la siguiente temporada consigue un hito histórico clasificándose a Europa League tras quedar sexto. Acto seguido, en la 2012-2013 cumple el sueño de jugar en la segunda máxima competición europea, aunque cae eliminado en octavos ante el FC Rubin Kazan. Tras dos años de equilibrio económico, crecimiento deportivo y permanencia en Primera, vuelve a descender en 2016, aunque inmediatamente después, y con Vicente Blanco Sánchez como nuevo director deportivo, el Levante vuelve a la élite del fútbol español. A las órdenes de Muñiz, el Levante arrasó en Segunda División tras una campaña histórica y conseguir ganar el título de liga.

A partir ese momento, se abrió otra coyuntura favorable para los granotas, donde logró mantenerse tres años seguidos en Primera División. Además, de la mano de "Tito", el conjunto granota cerró ventas millonarias que dieron un plus económico a la entidad: Jefferson Lerma (30 M€), Emmanuel Boateng (11 M€), Víctor Camarasa (7 M€) o Moses Simon (5 M€), entre otros, que aportaron ingresos adicionales a la entidad. Todas ellas, aumentaron su capacidad presupuestaria y permitieron invertir más dinero en reforzar al equipo con más fichajes, y de calidad.

En 2019, el exjugador granota abandonó la dirección deportiva, lo que llevó a Quico Catalán, antiguo presidente del Levante, a volver a apostar por Manolo Salvador (secretario técnico), con la ayuda de David Navarro, su mano derecha, aunque esta reelección no fue tan fructífera como en la ocasión anterior. Bajo su mandato, el equipo vivió por encima de sus posibilidades: fichajes caros e incomprensibles, salarios desmesurados y una situación económica que se agravó en los siguientes años. Asimismo, en la camapaña 2021-2022, tras el despido de Paco López, la decisión de poner al frente del primer equipo a Javier Pereira, un entrenador sin experiencia, fue el factor determinante para dañar definitivamente su reputación. Más tarde, a las siete jornadas, el técnico español y la direccción deportiva (Manolo Salvador y David Navarro) fueron despedidos. A pesar de hacer una segunda vuelta histórica con Alessio Lisci, la temporada concluyó con un nuevo descenso a Segunda Divisón. Esta degradación deportiva y la gestión inadecuada, serían la antesala de una crisis económica que el Levante todavía sufre hoy en día.

Quico Catalán, Jefferson Lerma y Manolo Salvador, durante la presentación / Jorge Ramírez

Desde 2022 a 2025: recesión, inestabilidad y auge de la factoría de Buñol

Desde 2022 (llegada de Miñambres a la dirección deportiva) hasta 2025, el conjunto granota ha experimentado un período de recesión, inestabilidad financiera, pero con un auge de la factoría de Buñol. La delicada situación económica que vive el club, ha sido contrarrestada con dos logros fundamentales: el ascenso a Primera División y la significativa repercusión de sus canteranos en el primer equipo. Anteriormente, el conjunto granota era capaz de desembolsar cantidades mayores en sus traspasos, pero esto ha cambiado. En los últimos años, la entidad ha apostado por otra metodología, más ajustada a sus posibilidades financieras: jugadores jóvenes con potencial, oportunidades de mercado baratas o a coste cero y cesiones. Asimismo, el equipo se ha nutrido de jugadores de la casa, que además de aportar un rendimiento inmediato, han contribuido a las arcas del club gracias a la revalorización de sus potenciales. Marc Pubill, Andrés García o Buba Sangaré, son tres ejemplos recientes que ilustran las ganancias extras que sus ventas han dejado para el club. Otros permanecen en el equipo, y también han sido importantes para lograr el ascenso.

Kocho celebrando un gol con Andrés / Mario Monsalve

Los 5 fichajes más caros de la historia del Levante UD

Nicola Vukcevic (33 años). El centrocampista montegrino se convirtió en la temporada 2018/2019 en el fichaje más caro de la historia del Levante, tras ser traspasado desde el Braga por una suma de 8,90 millones de euros. Fue una de las apuestas personales de "Tito", antiguo director deportivo, aunque su resultado fue deficiente. Las continuas lesiones musculares, su bajo rendimiento y la presencia testimonial en el once titular estuvieron muy por debajo de las expectativas, y más con la presión extra de ejecutar una inversión millonaria. En sus cuatro temporadas en Orriols, jugó 73 partidos, únicamente 46 como titular, lo que demuestra su inconsistencia en el equipo. Su posterior venta fue ínfima, por tan solo un millón de euros para poner rumbo a Catar. Actualmente, Vukcevic se encuentra sin equipo, en agentes libres.

Rapahel Dwamena. El delantero ghanés es el segundo fichaje más caro del conjunto granota. Llegó en la temporada 2018/2019 procedente del FC Zúrich por 6,20 millones de euros. Otra de las apuestas de "Tito", que no salió como esperaba. Su potencial, cualidades y capacidad goleadora no se correspondían con lo que se pagó. Además, el jugador sufrió problemas cardíacos, que limitaban su idóneo desarrollo futbolístico. En su única temporada con el Levante, jugó 15 partidos, únicamente 3 como titular, y anotó un gol. Números insuficientes para una apuesta de tal calibre. Al año siguiente, se marchó cedido al Real Zaragoza, hasta su posterior traspaso al Vejle BK. El 11 de noviembre de 2023, falleció a los 28 años tras desplomarse durante un partido en la liga albanesa con el KF Egnatia.

Jorge de Frutos (28 años): el extremo madrileño llegó en la temporada 2020/2021 procedente del Real Madrid por unos 6 millones de euros. Este fichaje de la dupla Manolo Salvador-David Navarro generó grandes expectativas, por sus habilidades técnicas y su enorme potencial. Su atrevimiento, explosividad y destreza regateadora, le convirtieron en una pieza clave y querida en Orriols. Además, a esto se le sumaba su protagonismo en las jugadas de ataque del equipo, con buena capacidad asociativa y goleadora. En sus tres temporadas con el equipo levantinista, ha 112 partidos, y ha anotado 13 goles y repartido 24 asistencias. Sus cifras evidencian su destacada influencia en el ataque del equipo, que a su mejor nivel, fue un referente indiscutible en el ataque. Sin embargo, el español sufrió un revés en el mejor momento de su carrera deportiva: una lesión en el ligamento lisfranc del pie derecho, diagnosticado con cinco meses de baja, que lo alejó de los terrenos hasta final de la temporada 21-22. A partir de aquella operación, de Frutos ya no recuperó su mejor nivel, aunque siguió siendo importante para el Levante en Segunda División, especialmente con sus dos tantos en los Play Off de Ascenso a Primera División. Aquel sería su último año en Valencia. Tras el fatídico no ascenso ante el Alavés, se marchó traspasado por 8 millones de euros al Rayo Vallecano, donde juega actualmente.

Ruben Vezo (31 años): el defensa portugués llegó en la temporada 2019/2020 procedente del Valencia CF por una suma de 5 millones de euros. Bajo la tutela de Vicente Blanco Sánchez, Rubén Vezo incialmente se incorporó en 2019 al Levante en calidad de cedido. En los pocos meses en el club, Vezo dejó muy buenas impresiones con sus actuaciones, lo que provocó su compra definitiva en el mercado estival. El central de 31 años se convirtió en uno de los pilares del conjunto granota por su liderazgo, capacidad defensiva y la sensación de seguridad bajo su capitanía. Sin duda, fue una incorporación con impacto inmediato en el equipo: elevó el nivel competitivo y reforzó la solidez defensiva. Es cierto, que en ocasiones, recibió críticas por su irregularidad momentánea, aunque siempre estuvo comprometido con los intereses del club. En seis temporadas, ha disputado 165 partidos, y ha anotado cuatro goles. Además, se convirtió en uno de los capitanes del equipo, un ejemplo más de su importancia en la plantilla. En febrero de 2024 puso fin a su etapa como granota, y se marchó al Olympiacos por 1,80 millones de euros. Su salida liberó una de las fichas más altas del equipo.

Sergio León (36 años): el delantero cordobés aterrizó en Orriols en la temporada 2019/2020 procedente del Real Betis por 4 millones de euros. Su fichaje llegó bajo la dirección deportiva de Manolo Salvador. No obstante, su protagonismo en Primera División con el Levante fue limitado: en sus dos temporadas, jugó 59 partidos, únicamente 19 como titular, y marcó 10 goles, de los cuales 7 fueron en Copa del Rey, donde si fue determinante. En términos generales, sus cifras goleadoras y su rendimiento no fue el esperado, lo que dificultó sus opciones de consolidarse en el once titular de Paco López. En la campaña 2021-2022 (año el descenso), Sergio León se marchó al Real Valladolid por 1,20 millones de euros.