Primera victoria granota: las claves que deja el partido

El Levante UD continúa con paso firme su preparación para la próxima temporada en Primera División. Para ello, los de Calero están inmersos en una pretemporada exigente e intensa, para llegar en un estado de forma óptimo al primer partido de liga ante el Deportivo Alavés, el próximo 16 de agosto. Poco a poco, el equipo empieza a coger el tono físico y mental necesario para conformar un equipo férreo y competitivo, pero sobre todo, cohesionado para lograr su máximo objetivo: salvar la categoría. De momento, la base consolidada del grupo que logró el ascenso, sumado a los nuevos fichajes: Jeremy Toljan, Matías Moreno, Víctor García, Alan Matturro, Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti, le dan un plus de calidad al equipo de cara a este nuevo reto deportivo. Ante la delicada situación financiera, los aficionados granotas estaban preocupados por saber si su equipo se iba a reforzar adecuadamente, no solo con nuevas incorporaciones, sino también que tengan el nivel suficiente para jugar en la máxima competición del fútbol español.

De hecho, y teniendo en cuenta sus limitaciones económicas, el Levante está completando un mercado de fichajes exitoso, caracterizado por el buen aprovechamiento de las oportunidades de mercado a coste cero o cesiones y el caché que mantiene el club en Primera División. Ahora, los nuevos se deberán adaptar a la idea de juego de un Calero, que, hasta el momento, ha apostado por una defensa de cinco que de una solidez y resistencia extra para lo que viene. Eso sí, ya conocemos la filosofía del técnico madrileño: sin sacrificio, trabajo y esfuerzo no hay resultados. Nadie regala nada, como ya quedó desmotrado en la temporada pasada, con una campaña para la historia.

Las claves tácticas del encuentro

El equipo levantinista consiguió ayer su primera victoria de la pretemporada tras ganar por 0-2 ante el CD Teruel. Después de no pasar del empate la semana pasada ante el Johor FC, el Levante buscaba resarcirse en un partido que ha sido más igualado de lo esperado. Por su parte, Julián Calero volvió a apostar por una defensa de cinco, con un trivote más defensivo y con dos delanteros en la punta de ataque. En la primera parte, el once fue el siguiente (5-3-2): Pablo Campos (portero); Jeremy Toljan (carrilero derecho), Matías Moreno, Unai Elguezabal y Dela (centrales), K. Tunde (carrilero izquierdo); Pablo Martínez, Oriol Rey y Jon Ander Olasagasti (mediocentros); Carlos Espí y Roger Brugué (delanteros). Entre las novedades más destacadas figuraba el debut del defensa uruguayo y del centrocampista donostiarra, que tuvieron sus primeros minutos como levantinistas, aunque no con la misma fortuna. Kervin Arriaga, "El Misilito", estuvo presente en el partido, pero no jugó; acompañó al grupo de desconvocados en el Estadio de Pinilla, entre los que se encontraba Carlos Álvarez por su ya confirmada lesión. El plan de juego fue similiar al presentado en la prueba amistosa anterior: robustez defensiva, equilibrio entre la defensa y la sala de máquinas, control del partido por el centro del campo y presión intensa.

En la primera parte, el Levante se mantuvo sólido y compacto, no dejó demasiadas oportunidades al rival, aunque se evidenció una de las debilidades de este nuevo sistema: la falta de oportunidades en ataque. La mayor presencia de jugadores con un corte más defensivo reduce las pretensiones goleadoras. La poca lucidez ofensiva, de creatividad en tres cuartos de campo y la escasa profundidad por las bandas, redujo considerablemente sus opciones de ataque. En los primeros 45 minutos, el conjunto granota apenas generó peligro en la portería rival, y tanto Brugué como Carlos Espí no dispusieron de ocasiones claras de gol. A esto se le sumó la poca llegada de los carrileros en zona ofensiva, sin posibilidad de remate en su centros. Este nuevo sistema es efectivo si el equipo quiere permanecer en un bloque bajo, cerrado y con las líneas más juntas, pero limita las opciones de ataque, que se basan en el contragolpe y la efectividad. Pero no acaba de cuajar. Las ocasiones más claras llegan por jugadas y destellos individuales más que por un juego combinativo del equipo.

Asimismo, en este esquema, es necesaria la figura de delantero centro con potencia física y envergadura, aunque con Carlos Espí parece estar bien cubierta esa función. Su buena compostura, capacidad para retener el balón y fijar los centrales, ayudó al equipo a desplegarse en arriba. Sin duda, urge la necesidad de reforzar la delantera con una o dos nuevas incorporaciones que eleven el nivel de la delantera y con capacidad goleadora. En los primeros minutos del encuentro, el Levante sufrió un nuevo revés en su pretemporada. Una de las malas noticias para el equipo levantinista fue la lesión (en el recto femoral derecho) del defensa Matías Moreno en el minuto 8. Con ella, el uruguayo se suma a las bajas de Alan Matturro y de Carlos Álvarez. Esto supone un traspié en la estrategia de Calero, al que ya se le ha lesionado los dos centrales nuevos.

Entre los jugadores más destacados se encuentra otro de los nuevos, Jeremy Toljan, que jugó su segundo partido consecutivo como titular. El lateral alemán volvió a mostrar una imagen convincente y segura, con acciones defensivas de nivel y una buena lectura de juego. No obstante, su perfil, en este sistema de carrileros altos, no es tan ofensivo, completó varios centros peligrosos, pero no tiene esa explosividad y llegada como Víctor García o Diego Pampín. Otro de los destacados fue Pablo Campos, que en su segunda titularidad, dejó dos paradas de nivel en el minuto 8, y volvió a presentar su candidatura a la portería del Levante con una sólida actuación. Además, en su juego, destaca su seguridad con los pies y su buen desplazamiento en largo. El debate en torno a la portería sigue presente, pero el internacional con selección sub-21 española sigue ganándose méritos para ser el número 1 en la portería granota en Primera División. Por su parte, el nuevo "pitbull competitivo", Olasagasti, dejó buenas sensaciones en la primera parte: a su perfil de peleador, intenso y recuperador, se le suma su capacidad para leer el juego y su llegada al área. Esta vez, con Oriol Rey actuando como pivote más defensivo, Pablo Martínez y el ex de la Real Sociedad se posicionaron en una demarcación más adelantada, pero sin ese perfil de "10" clásico que juega por detrás de los delanteros.

Los jugadores del Levante UD durante el partido amistoso / Levante UD

Sistema de juego: ¿Mayor solidez defensiva con cinco defensas o confiar en el 4-4-2 clásico?

En la segunda parte, el rendimiento del equipo persistió de la misma manera, aunque en los primeros minutos se mostró más intenso, tuvo mayor control del balón y ocasiones más claras. No obstante, esa reacción fue un espejismo hasta que en el minuto 60, Calero dio un giro radical a la situación. Con varios cambios tácticos y las sustituciones, el equipo volvió al clásico 4-4-2, que tantas alegrías ha dado a los granotas. Y así fue, el encuentro cambió lo suficiente como para romper el empate de la primera mitad. El once nuevo era el siguiente: Álex Primo; Víctor García, Dela, Jorge Cabello, Diego Pampín en defensa; Sergio Lozano y Pablo Martínez en el medio; Paco Cortés y Víctor Fernández por las bandas; y arriba, José Luis Morales e Iván Romero. Con este esquema, tan utilizado por el entrenador la temporada pasada en Segunda División, el Levante encontró una mejor versión en su juego, con una mayor presencia en las bandas y la movilidad de sus delanteros hasta encontrar oportunidades claras en ataque. Tanto es así que, Pampín, en una de sus llegadas al área como lateral invertido, provocó un penalti en el minuto 65, que convirtió con facilidad Morales, que no podía faltar a su cita con el gol y menos en su 38 cumpleaños. Otro de los destacados fue Lozano, que mostró, con esa intensidad en los duelos y recuperaciones y sus constantes movimientos por el interior, su ambición por volver a ser una pieza importante en el equipo. En los últimos compases del encuentro, el comandante anotó el 0-2 y el doblete en su cuenta particular tras una buena asistencia desde la banda de Iván Romero.

Ahora, se abre un dilema táctico entre los granotas, el cual Calero deberá tener clara su respuesta antes del debut liguero. Las dos opciones son: apostar por la defensa de cinco (5-3-2), que te ofrece una mayor solidez defensiva y estabilidad en el juego, y con la que ha logrado dos porterías a cero seguidas; o confiar en el 4-4-2 clásico, el sistema más utilizado la temporada pasada, que tantos triunfos ha dado y donde se combina un balance equilibrado defensivo-ofensivo. Sin duda, el nivel y la exigencia de Primera División son máximas. Ante ello, la entidad levantinista tendrá que responder con la construcción de un equipo aguerrido, combativo y capaz de competir contra todos los rivales. De un equipo de Calero, no se espera otra cosa que un grupo de jugadores comprometidos y unidos para cumplir juntos con los intereses del club. No obstante, el Levante no debería dejar de lado el sistema de juego con el que consiguió el ascenso, y donde ha destacado conjuntamente esa capacidad goleadora y la resiliencia defensiva. Estos próximos amistosos son clave para poner a prueba los dos estilos diferentes, y para elegir el que mejor se adecue a las características del equipo, aunque sin olvidar que con el 4-4-2 ya ha llegado la primera victoria.

Unai Elgezabal durante el partido amistoso ante el CD Teruel / Levante UD

Nuevo amistoso confirmado para este sábado

El Levante UD ha confirmado esta mañana un nuevo compromiso amistoso en su pretemporada. Tras esta reciente victoria ante el CD Teruel, el conjunto granota se enfrentará al NEOM S.C., equipo de la Liga Profesional Saudí, este sábado, 26 julio a las 19:00. El encuentro tendrá lugar en el campo de fútbol Pinatar Arena, en el municipio murciano de San Pedro de Pinatar, y será a puerta abierta. Los aficionados que deseen asistir, lo podrán hacer de forma gratuita. El Levante UD retransmitirá de nuevo el partido en abierto por su canal de YouTube, con la colaboración de "Sin Tregua". Con este anuncio, la entidad granota cierra sus seis test de pretemporada. Los próximos serán ante el Al-Qadasiah (31 de julio), ante el CD Castellón (8 de agosto) y el AJ Auxerre (9 de agosto).