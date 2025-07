Así juega Goudine Koyalipou, el nuevo 'killer' de Calero

El Levante UDcontinúa dando pasos de gigante en un mercado de fichajes que está siendo efectivo, poco costoso y adaptado a las circunstancias económicas de la entidad. Hasta ahora y con efecto inmediato, la era Rodas ha empezado con fuerza: renovaciones clave y siete fichajes de nivel para reforzar los cimientos de un equipo que afronta un reto complicado, pero ilusionante en su vuelta a Primera División. En las últimas semanas, el conjunto granota se ha ceñido a un plan: fortalecer la zona defensiva con incorporaciones de garantías que den solidez y profundidad. La temporada pasada, la defensa, y principalmente los laterales, carecían de efectivos que den esa versatilidad y rotación a los titulares. Con posiciones sin doblegar y sin demasiados descansos, Calero tuvo que tirar de jugadores la cantera para proteger la retaguardia al no tener reemplazos directos. Este año, la situación es diferente, ya que el Levante ha hecho los deberes con rapidez incorporando a dos nuevos centrales: Matías Moreno y Alan Matturro; y tres laterales: Víctor García (derecho), Jeremy Toljan (derecho), y uno de los más importantes y recientes, Manu Sánchez (izquierdo), para competir con Diego Pampín, que acabó jugando todo en Segunda División. En el centro del campo, con Kervin Arriaga y Olasagasti, dos centrocampistas de nivel y con experiencia, la sala de máquinas parece más que cubierta, pero sobre todo, segura, resistente y creativa.

Una vez satisfecha esta necesidad defensiva, los ojos están puestos en fortalecer el ataque, y nuevamente, con una respuesta rápida y contundente de la dirección deportiva. El Levante, con su atenta mirada en el mercado internacional, ha encontrado al delantero potente y goleador que tanto ansiaba: Goudine Koyalipou. El artillero centroafricano será el octavo fichaje granota, en una operación con el RC Lens, que se ha cerrado en una cesión con opción de compra que rondará los tres millones de euros. Esta cifra es similar a la de su valor de mercado actual, que, según Transfermarket, es de 2,5 millones de euros. Koyalipou llegó esta temporada al mercado invernal de la Ligue 1 procedente del CSKA Sofía de Bulgaria, en una operación que se cerró en dos millones de euros.

Cierto es que, si el centroafriano cumple con las expectativas técnicas y goleadoras en LaLiga, la cifra de traspaso para hacerse con los servicios del jugador no es tan desórbitada como la propuesta inicial que planteó el equipo francés. Por lo tanto, sería una cantidad asequible para la entidad levantinista, especialmente si el jugador devuelve la confianza con sus goles, por su proyección de futuro, y en consecuencia, su capacidad para revalorizarse. El delantero de 25 años es internacional con la selección de la República Centroafricana, con la que ha disputado nueve partidos --correspondientes a las fases de clasificación para la Copa África y el Mundial África) y ha anotado un gol. Ha pasado la mayor parte su carrera en la segunda división francesa con el Niort, donde ha jugado 61 partidos en cuatro temporadas, en los que ha marcado siete goles y repartido seis asistencias.

Goudine Koyalipou, en un partido con el RC Lens / RC Lens

Un delantero clásico con alma de goleador

Goudine Koyalipou es el perfil de delantero clásico, un atacante de la vieja escuela, de esos que viven del instinto goleador por naturaleza y se buscan la vida en el área. Su fortaleza física y sus habilidades técnicas son similares a las del típico ratón de área: rematador, cabeceador, con movilidad y buen posicionamiento, y, sobre todo, un goleador de los de toda la vida. Su 1,84 metros de altura y su potencia, le convierten en un punta letal y completo, que abarca diferentes registros ofensivos, pero que también cuenta con esa capacidad asociativa, compostura y la habilidad de fijar a los centrales. Cabe destacar que, para este nuevo esquema de cinco defensas que plantea Julián Calero en Primera División, encaja la perfección, dado que cumple con esa función de delantero centro fuerte y posicional, una variante efectiva en caso de que los partidos se compliquen, estén más cerrados y para alargar al equipo en las jugadas de ataque. Además, su estilo de juego se favorece de la gran producción de juego ofensivo generado por el equipo, que, en la temporada pasada, a pesar de las notables cifras goleadoras, el Levante no terminó de encontrar esa efectividad acorde con las numerosas ocasiones de gol que disponía por partido. Esto se debió a la falta evidente de un killer: letal en el área y con olfato goleador, que aproveche con precisión las ocasiones claras generadas por el equipo.

En sus escasos meses en la Ligue 1 con el RC Lens, Koyalipou ha jugado 15 partidos, 12 como titular, en los que ha anotado cuatro goles. Los tantos del atacante centroafricano demuestran su capacidad goleadora, especialmente, con su remate poderoso de cabeza y su buena lectura de juego dentro del área. Todo ello, lo complementa con esa anticipación y combinación de espaldas para generar espacios en la zaga rival. No obstante, si hay una palabra que defina su forma de jugar, es definidor, con cualquier parte del cuerpo. Su paso por el CSKA Sofia en Bulgaria, evidencia su buena relación con el gol: 15 tantos en 17 partidos. Sus actuaciones convincentes despertaron el interés del equipo francés, que no dudó en incorporarlo a sus filas en la pasada temporada. A su vez, en la Segunda División de Bélgia con el SK Beveren, participó en 32 encuentros, y marcó 17 dianas. En resumen, sus buenos números ilustran el potencial del jugador, que lejos de ser una apuesta arriesgada, llega al Ciutat de València con la máxima ilusión de convertirse con argumentos en la referencia de ataque del cuadro granota. Ahora, Goudiene Koyalipou necesitará unas semanas de adaptación a Valencia, a LaLiga, y sobre todo, a la idea de juego de Julián Calero, quien tiene plena confianza en las cualidades futbolísticas del delantero centroafriano. Los granotas están expectantes con su nuevo ariete, a quien ya relacionan con goleadores históricos como los Arouna Koné o Felipe Caicedo. Situaciones parecidas, perfiles similares, y... ¿Misma producción goleadora? La incógnita está cerca de resolverse, pero su paralelismo con anteriores futbolistas, mantiene el optimismo entre sus aficionados.

Y ahora... ¿Qué pasa con Carlos Espí?

La llegada de Goudine Koyalipou abre un nuevo dilema en Orriols: la continuidad de Carlos Espí. El nuevo fichaje y la desconfianza del míster en convertirle en el líder del ataque, abren la puerta de salida al canterano, cuyo futuro está en el aire. A comienzos del mercado de fichajes, varios equipos españoles se interesaron en el de Tavernes de la Valldigna, pero estas ofertas que no acabaron de convencerle. No obstante, con Goudine Koyalipou y los ya consolidados José Luis Morales, Iván Romero, Roger Brugué, el Levante cuenta con cinco delanteros, una traba más para satisfacer sus oportunidades/minutos en el primer equipo. El atacante de 20 años, en sus escasas participaciones como titular, ha demostrado con esa exuberancia física y letalidad en el área, su importancia en el en equipo. Sobre todo, al faltar esa figura de delantero corpulento, de envergadura y con capacidad para desatascar los encuentros cerrados y sin ocasiones claras. Pero, su potencial y su rápida evolución, le posicionan como una de las joyas de la cantera, uno de esos jugadores a los que hay que cuidar, apoyar y tener en cuenta en los planes del equipo.

En la temporada 2024-2025 en Segunda División, ha jugado apenas 544 minutos, con tan solo dos titularidades, en los que ha anotado seis goles y dado dos pases de gol. En teoría, en la vuelta a la élite del fútbol español, Espí está llamado a dar un paso al frente, y demostrar que es el elegido y el futuro delantero granota para los próximos años. Dada la delicada situación económica del Levante y la imposibilidad de firmar a un punta de garantías, el valenciano, en una muestra más de la importancia de la factoría de Buñol, ayudó con sus goles a pelear por el ascenso. Sin embargo, no lo ha tenido fácil, y de hecho, le ha resultado prácticamente imposible hacerse un hueco en el once titular, no solo por la alta competencia, sino también por no ser la primera opción o una de las prioriades de Calero para conformar el ataque. Cierto es que, en los últimos tres amistosos del equipo levantinista, Carlos Espí ha dejado buenas impresiones y se le ve con confianza para demostrar al técnico madrileño su fiabilidad en zona ofensiva.

Las próximas semanas será clave para decidir su futuro, en el que se le presentan dos opciones diferentes: seguir con su camino de progresión y desarrollo en el Levante, y contar con él en Primera; o buscarle un destino atractivo al jugador, particularmente en calidad de cedido, donde tenga un mayor protagonismo y se curta al máximo nivel. Pero una vez más, la cantera vuelve a ser un apoyo seguro y positivo para el crecimiento del club, tanto a nivel deportivo como económico.