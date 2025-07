"Quiero un equipo que sepa correr y manejar las áreas"

Muchos fueron los artífices de la vuelta a Primera División del Levante, pero el principal culpable del regreso a la máxima categoría tiene nombre y apellidos: Julián Calero. Le tendrá respeto, pero miedo ninguno. «Esta experiencia en Primera División no la había tenido antes así que sí, soy novato en ello. La ilusión y las ganas de hacer las cosas bien están siempre ahí, pero yo creo que tiene que ser en general a donde estés. Ahora me ha tocado esta situación, voy a tratar de valer también toda la experiencia de tantos años para que no se note esa situación. La experiencia no se mide por la categoría sino por dónde has estado. No me da miedo, pero sí respeto a lo desconocido. Sé que me voy a enfrentar a rivales y a entrenadores que son los mejores, pero lo haré con mucha ilusión», apuntó el entrenador en una entrevista con el club.

El Levante vuelve a la élite convencido de que todo seguirá saliendo bien. Y así vive su día a día durante la pretemporada: desde la sensación de que vivirán una temporada ilusionante. «La pretemporada va con mucho trabajo, mucha cantidad y también intentando darle calidad a todo lo que hacemos... Es un momento de la temporada especial, diferente a todos, en el que no está la presión del resultado todavía pero sí está en la generación de automatismos y de circunstancias y situaciones que nos hagan ser reconocibles. Primero, en el día a día nuestro laboral, que sea un equipo reconocible».