Nueva respuesta masiva de la marea granota

"Sé que nos van a ayudar muchísimo y que sepan que sin ellos no lo vamos a conseguir", comentaba Julián Calero en una entrevista con el Levante UD. El técnico madrileño ha reconocido la importancia capital que tuvo su afición en la temporada pasada para lograr su ansiado objetivo de volver a Primera División. Los levantinistas no solo aparecen cuando toca celebrar los éxitos; su apoyo incondicional va más allá, un compromiso y un vínculo especial arraigado a la identidad, la historia y a los valores del club. Cuando las cosas van mal, cuando la delicada situación económica asfixia a la entidad, cuando el conjunto granota sufre la mayor desgracia con aquel fatídico no ascenso del 18 de junio de 2022, se convierte en un pilar funtamental, que siempre está ahí. Son su activo más fiel y sin lugar a dudas, el más importante. Sin todos ellos, nada sería posible.

Para esta temporada ilusionante en la máxima categoría del fútbol español, la marea granota ha vuelto a responder de forma masiva a dos mensajes del club: casi 20.000 almas estarán presentes en el Ciutat de València, y en el anuncio de ayer de las entradas a la venta para el primer encuentro ante el Deportivo Alavés, la afición ha agotado todas las localidades disponibles para la grada visitante. Por tanto, habrá una nutrida representación granota en las gradas babazorras. Sin duda, nada ni nadie va a parar este sentimiento único, apasionado y real que sienten los levantinistas por este club centenario. A este nuevo llamamiento de Calero a los suyos, a los que siempre están ahí, pase lo que pase, su respuesta vuelve a ser contundente y multitudinaria, con un mensaje claro: no os vamos a fallar. El precio de la entrada al Estadio de Mendizorroza para abonados del Levante era de 30 euros. A pesar de ser a mediados de mes (16 de agosto), situarse en plena fecha de vacaciones estivales y de ser un desplazamiento largo desde Valencia, no hay impedimento o traba que pare este aliento incansable, esta expansión imparable.

La afición granota en el Ciutat de València / Levante UD

Una expansión granota sin precedentes

Si uno se para y analiza su progresión, solo hay una respuesta: un pacto de lealtad sin precedentes. En los últimos años, y a pesar de estar tres años en Segunda División y sufrir una de las peores crisis financieras de la historia, la afición levantinista vive un auge exponencial. De abuelos a padres, de padres a hijos y de abuelos a nietos, su crecimiento masivo solo se entiende por dos razones: un amor a ultranza por estos colores, que se suma a una llama de pasión que ha trascendido y va de generación en generación; y la complicidad con unos valores y una filosofía única e inigualable. Y solo hay un camino en todo esto: sufrir, pelear, caer y levantarse; sin sacrificio no hay éxitos.

El mayor ejemplo de ello es el sempiterno capitán del Levante Vicente Iborra, representante de todo ello, y que ha sabido explicar con maestría a sus hijos que la vida es como el Levante, sin sudor y lágrimas no hay recompensa, que la pelea empieza desde el primer asalto, no desde el quinto. Y lo que importa es tu capacidad de resiliencia ante los golpes, eso define tu forma de ser. Ahora, y durante la temporada pasada, Julián Calero ha sabido reconectar a los suyos con la esencia del club, y así lo han reconocido los granotas, en una comunión afición-equipo inquebrantable. La cantidad de niños y jóvenes que han decidio apostar por la vía de Orriols saben que el camino no será fácil, pero siempre con el orgullo intacto de ser el equipo decano de la Comunidad Valenciana. Ellos son el presente y el futuro del Levante, los que vuelven a sembrar la semilla granota y quienes se encargarán de cuidarla durante las próximas décadas. Solo había que ver su presencia en los actos de celebración del ascenso y en la Plaza del Ayuntamiento, que estaba completamente abarrotada.

Récord de socios en la grada de animación Levante Fans 1909

Nuevo ejemplo de expansión granota: el Levante UD anuncia récord de socios en la grada de animación Levante Fans 1909. En la nueva temporada en LaLiga 2025-2026 habrá más de 400 aficionados que se dejarán el alma y la garganta en cada partido de su equipo. Si esto sigue así, el conjunto levantinista deberá ampliar la zona donde se sitúan los ultras, que han superado con creces la cifra del año pasado. El rango de precios para abonarse iba desde los 15 euros (los más bajos) y los 162 euros (los más altos), aunque la cifra varía en función de si eres o no accionista, abonado más antiguo, y de si eres infantil, juvenil o adulto. Además, hay una cuota de socio obligatoria para ser parte del grupo Levante Fans: renovaciones = 30 euros y nuevas altas = 40 euros.

La grada de animación, junto a todo el estadio, está preparada para librar una de sus batallas más arduas, pero apasionantes, de la mano de Julián Calero y de sus hombres. Esta unión será necesaria para dar un plus de optimismo al rendimiento del equipo, y para lograr el nuevo anhelado objetivo: salvar la categoría. Superar este año será clave para asentarse en los próximos años en Primera División. La ilusión es máxima, la cual se ha acrecentado en las últimas semanas con los ocho nuevas incorporaciones que reforzarán al equipo esta temporada. Luchar hasta el final, juntos, no hay otro camino. El Levante y su afición lo saben. La resistencia de todos ellos se pondrá a prueba, aunque la fidelidad de los ganotas es innegociable.