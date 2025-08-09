El Levante ‘pasa’ la última prueba en Francia (0-2)

El Levante UD cerró en Francia, ante el Auxerre, una pretemporada en la que los granotes han demostrado una gran fiabilidad defensiva. Tan solo el Castellón, en un partido en el que Julián Calero probó la ‘unidad B’ y echó mano de jugadores del filial, ha conseguido derribar el muro granota que, ahora, espera trasladar estos mismos registros a la Liga, que empieza la semana que viene con un duro examen en Vitoria ante el Alavés.

La visita al Auxerre se saldó con un nuevo triunfo del Levante UD (0-2) que no se certificó hasta los últimos minutos del partido, gracias a los goles de Morales -desde los 11 metros- y de Sergio Lozano.

El partido no fue para nada vistoso. El Levante UD se encontró enfrente un equipo que planteó un sistema idéntico al suyo, con una línea de cinco defensas, un doble pivote y tres atacantes. Pese a que los granotes se hicieron con el control del balón desde el inicio, fueron los franceses los que gozaron de las mejores ocasiones en los primeros minutos e, incluso, pudieron adelantarse tras un error de Toljan al tratar de despejar un balón dentro del área. Por suerte, el disparo de Danois no generó demasiado peligro para Pablo Campos.

El Levante UD, sin embargo, no logró desperezarse hasta el parón de hidratación. Antes, apenas había inquietado la portería de Léon a través de algún saque de esquina. El primero en probar suerte fue Brugué a la media hora de partido con un disparo que se marchó rozando el palo derecho de la portería del Auxerre, tras una buena acción de Koyalipou, muy activo durante los primeros 45 minutos.

La ocasión más clara, no obstante, llegó poco después en un saque de esquina, cuando Iván Romero estrelló un cabezazo contra el larguero de la portería local. Empezaba a crecer el Levante UD en el tramo final de la primera mitad y, por poco, logró abrir el marcador antes del descanso. Esta vez fue Romero el asistente, que logró encontrar con un pase preciso a Toljan en situación de mano a mano con el portero, pero el alemán se topó con Léon.

Tras el descanso, el ritmo del partido volvió a bajar. Tan solo Manu Sánchez rompió la monotonia del encuentro con una buena acción combinativa con Koyalipou, aunque le faltó potencia en la finalización. La ocasión más clara para los locales llegó con un disparo de Coulibaly -que había entrado pocos minutos antes- al lateral de la red de la portería que defendía Pablo Campos.

En los últimos minutos, como es habitual en este tipo de partidos, llegó el carrusel de cambios en ambos equipos. Calero aprovechó para dar entrada a Víctor García, Pampín y Sergio Lozano primero y, poco después, completó la renovación del equipo al introducir a Carlos Espí, Morales y Clemente.

Precisamente estos últimos fueron quienes cambiaron el rumbo de un partido que parecía encaminado al 0-0. Tras un saque de esquina botado por Sergio Lozano, Léon cometió una falta sobre Clemente que el colegiado no dudó en señalar. Morales asumió la responsabilidad y adelantó a los ‘granotes’ desde los once metros (min. 83).

El gol pareció afectar anímicamente al Auxerre y el Levante UD lo aprovechó. Esta vez, tras una buena internada de Morales por banda derecha, quien terminó asistiendo a Sergio Lozano que, solo en la frontal del área, ajustició a un Léon abatido y sentenció el encuentro (min. 89).

Pese a ello, todavía hubo tiempo para una última acción en la que Pablo Campos pudo perder su imbatibilidad en pretemporada. Sin embargo, el potente disparo de Dioussé en la última acción del partido se estrelló contra el larguero de la portería granota.