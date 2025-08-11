El Levante echa el cerrojo y ya espera el inicio liguero

El Levante UD cerró el sábado en Francia su preparación para el retorno a Primera División con una victoria ante el Auxerre que confirmó algunas de las sensaciones positivas que se han visto estas últimas semanas.

La principal novedad en el inicio de la segunda temporada de Julián Calero al frente del club ha sido el cambio de sistema, buscando reforzar la parcela defensiva en una temporada en la que se prevé que los granotes sufran mucho para mantener la categoría en la élite del fútbol español. La transición a una línea con cinco defensas ha dejado muy buenos resultados durante los partidos de ensayo, ya que en cinco de los seis que ha disputado, el Levante UD ha conseguido mantener la portería a cero. Tan solo el Castellón logró marcarle algún gol a los granotes en un encuentro en el que, más allá de mostrar la ‘unidad B’ y una amplia representación de jugadores de la cantera levantinista, Calero dejó de lado el nuevo sistema y volvió a la defensa de cuatro habitual la temporada pasada. Así pues, con el nuevo esquema, el Levante UD todavía no ha encajado ningún gol.

Además, en Francia volvió a recuperar la pegada que había adolecido durante la mitad de los encuentros, gracias a los goles de Sergio Lozano y Morales (0-2), que ha finalizado la pretemporada como el máximo goleador del equipo. El propio Morales fue el autor de los dos primeros goles de la pretemporada, en el segundo encuentro que disputaron los de Calero en Teruel (0-2).

Frente al Neom, los autores de los goles levantinistas fueron Víctor Fernández Jr y Paco Cortés; este último ha sido uno de los nombres propios de la pretemporada, dejando buenas sensaciones que le han permitido sellar su renovación con el equipo granota.

En cambio, la parte negativa de estas últimas semanas ha sido la acumulación de jugadores en la enfermería. El primero en caer lesionado fue Carlos Álvarez, a consecuencia de una pubalgia que le ha impedido participar en ninguno de los seis partidos preparatorios y que le obligará a perderse el inicio de la pretemporada. Además, cuatro de los nuevos fichajes han tenido que parar durante las últimas semanas a causa de diferentes dolencias musculares, como ha sido el caso de Maturro, Matías Moreno, Olasagasti o Arriaga, quien tampoco ha podido debutar con el Levante UD.

Todos ellos son seria duda para la primera jornada de LaLiga, que llevará al Levante UD a visitar Mendizorroza para enfrentarse al Alavés, un rival directo por la permanencia en Primera División.