Solo 5 futbolistas de la plantilla del Levante han jugado en Primera de España

No será la primera vez que el Levante juegue en Primera División, pero sí que será la primera vez que una gran cantidad de integrantes de la plantilla dirigida por Julián Calero se estrenarán en la élite del fútbol español.

De los 24 futbolistas que configuran la plantilla, cinco son los únicos que han competido en LaLiga EA Sports a lo largo de su trayectoria: Manu Sánchez, José Luis Morales, Jon Ander Olasagasti, Víctor García y Álex Primo. Los dos últimos, de manera anecdótica, ya que el lateral fue uno de los beneficiados durante la reanudación de la competición por la covid-19, debido a que el Valladolid tiró de sus servicios mientras militaba en la cantera vallisoletana, jugando 88 minutos repartidos en dos encuentros en 2020, y Álex Primo debutó con el primer equipo granota por una circunstancia excepcional. Fue en la temporada 21/22, una jornada después de que el Levante descendiese a Segunda División en el Santiago Bernabéu, y se produjo por la baja de Aitor Fernández, tras dar positivo en covid, la ausencia de Dani Cárdenas, hospitalizado por problemas digestivos, y la presencia de Pablo Cuñat con el filial. Sin embargo, fue un día inolvidable para el canterano, que aspira a seguir creciendo junto a los ‘mayores’ esta temporada.

La excepción reside en las figuras de Matturro, Matías Moreno, Toljan y Koyalipou, estando los dos primeros lesionados. Los dos centrales debutaron en Serie A y Toljan no solo también sabe lo que es jugar en la Primera División italiana, sino también competir en las máximas categorías de Alemania y Escocia. No obstante, su llegada al Levante fue motivada por su ilusión de jugar en la Primera División española. El delantero, por su parte, ha jugado en las élites de Suiza, Francia y Rusia.

En una plantilla de 24 futbolistas, 17 no saben lo que es jugar en Primera División. Y solo 5 saben lo que es competir en LaLiga EA Sports. Un dato que genera respeto en el equipo, pero que carga de ilusión a una plantilla que quiere seguir sumando alegrías en la máxima categoría nacional.