Carlos Álvarez se apunta al debut frente al Alavés

El Levante UD completó en la Ciudad Deportiva de Buñol su última sesión de entrenamiento antes de afrontar el estreno liguero frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, esta noche, a partir de las 21,30 horas en Vitoria. Hay que recordar que el horario fijado al mismo eran las 17 horas, pero la ola de calor que asola a la península hizo que LaLiga ordenara su retraso.

El duelo entre Alavés y Levante supondrá el regreso de los granotas a la Primera División así como el estreno de los vitorianos ante su público. La gran noticia para Julián Calero fue la incorporación de Carlos Álvarez y Matías Moreno, que estarán en la convocatoria para el desplazamiento a la ciudad vasca.

El técnico confirmó la presencia de ambos jugadores, aunque en el caso del argentino aún falta por concretar su inscripción en LaLiga. Además, la expedición contará con los canteranos Martín Krug, Nacho Pérez, Joan Ruiz y Paco Cortés. La vuelta de Carlos Álvarez tiene un valor emocional y deportivo para el Levante. El mediapunta, que se perdió toda la pretemporada por una pubalgia, fue una de las piezas clave para el regreso del equipo a Primera División. Su golazo (un potente disparo lejano ante el Burgos) quedó grabado como el momento icónico que selló el ascenso de los de Calero a la categoría de oro.

Refuerzos disponibles

En las últimas horas, el Levante ha acelerado los trámites de inscripción y podrá contar con Pablo Campos, Jeremy Toljan, Diego Pampín y José Luis Morales, que se suman a la lista de futbolistas disponibles.

Por su parte, Matías Moreno, que se lesionó en sus primeros minutos con la camiseta granota en un amistoso contra el Teruel por un problema muscular, también viajará a Vitoria con el objetivo de sumar sus primeros minutos oficiales.

En la previa, el mister analizó el partido en rueda de prensa. El debut en la máxima categoría del fútbol español, señaló, no le produce «ningún miedo y sí mucho respeto, me meto en una jaula de leones, pero hay que entrar preparado», espetó. En cuanto, a la actitud para sumar en Vitoria, matizó: «no quiero acostumbrar a mi equipo a ser perdedor. Quiero un equipo ganador, luego la categoría nos tiene que ir llevando. No quiero ponerle palos en la rueda a los míos. Si entramos con miedo no tendremos solución. Preparo a nuestra gente para que sepan que todo lo que hagamos será con sufrimiento», subrayó.

Por último, sobre el Alavés, señaló: «Esperamos un partido difícil. Es un equipo competitivo. Sabemos por dónde pasan nuestras opciones. Que no se note la inexperiencia. No quiero ser un equipo simpático, sino competitivo», advirtió. Respecto al técnico babazorro, Coudet, apuntó « hizo números fenomenales» la temporada pasada. Por ende, «en Mendizorroza hay un ambiente de fútbol de los que me gusta y te empujan a jugar. Las aficiones empujan al igual que la nuestra. Esperamos un partido difícil», reiteró.