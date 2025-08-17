La inexperiencia, un desafío más para el Levante

El Levante UD afronta el reto de permanecer en Primera División tras el ascenso logrado la temporada pasada. Además, la complicación es máxima debido a una plantilla que, aunque reforzada en el mercado estival con futbolistas con experiencia, tiene en sus filas a muchos jugadores que no conocían la categoría hasta el debut con derrota ante el Deportivo Alavés. Y es que, de los 16 que contaron con minutos en la noche del sábado, nueve tuvieron su primera aparición en LaLiga EA Sports: Campos, Dela, Elgezábal, Cabello, Moreno, Pampín, Toljan, Lozano y Brugué.

Además, seis de los debutantes lo hicieron desde el inicio, elegidos por Julián Calero para conformar el primer once titular granota en su vuelta a la élite. Si bien es cierto que jugadores como Jeremy Toljan o Matías Moreno sí que han tenido la oportunidad de jugar en la máxima categoría de países como Italia o Argentina, la realidad es que las diferencias futbolísticas entre cada país les sitúa en el mismo lugar que los que vienen de Segunda División.

En busca del equilibrio

Conociendo la situación, el técnico madrileño sabe que tiene que encontrar el balance entre los 'veteranos' que tiene en plantilla con aquellos más inexpertos que, a pesar de no haber jugado en Primera, fueron piezas clave para proclamarse campeones de LaLiga Hypermotion en el pasado curso. Y parece que lo está intentando desde el principio. Si se compara el once titular del encuentro ante el Deportivo Alavés con el que logró el ascenso en El Plantío, solamente cuatro jugadores coinciden: Dela, Elgezábal, Pablo Martínez y Roger Brugué.

En el caso contrario se encuentran aquellos que llevan más de una campaña en Primera, llamados a ser importantes en la lucha por el objetivo. José Luis Morales encabeza la lista de futbolistas con más partidos en la máxima categoría con 10 temporadas y 313 partidos, seguido de los recién llegados Manu Sánchez y Jon Olasagasti. De los que estaban el año pasado, solamente Pablo Martínez (19 apariciones), Iván Romero (7), Oriol Rey (1) y Carlos Álvarez (1) contaban con minutos en LaLiga. En total, 4 son los que llegan a los 10 partidos y solo 2 los que acumulan más de 40 participaciones.

Julián Calero en la banda de Mendizorroza / LALIGA

Calendario exigente

Por estas razones, el difícil calendario que afronta el conjunto granota en este inicio del torneo es aún más preocupante. El siguiente duelo enfrentará al Levante contra el FC Barcelona, actual campeón que viene de golear al Mallorca, en el estreno del equipo en el Ciutat de València. Pero eso no es todo. En las próximas cinco jornadas, los valencianos tendrán como rivales a tres de los equipos que lograron meterse en el top-6 de la clasificación en el curso anterior como son Betis, Real Madrid y el ya mencionado conjunto culé. Es decir, tendrán que curtirse contra los mejores.

De momento, la parroquia levantinista deberá confiar en la adaptación de los suyos a pesar de la derrota en el debut. A su favor juega la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas que mostraron en la temporada del ascenso, la misma que será necesaria cuando los resultados no acompañen. Ahora, y ya con la lección aprendida, al Levante solo le queda soñar con una victoria el sábado ante el Barcelona que les ponga en el camino hacia la salvación.