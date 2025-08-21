Calero podrá contar con Carlos Álvarez para recibir al Barcelona

El estreno liguero del Levante en Mendizorroza tuvo un sabor amargo. Una derrota por dos goles a uno que supuso empezar con el pie izquierdo LaLiga 25/26, aunque el equipo de Julián Calero tenía a más del 30% de la plantilla sin estar en plena forma. Los ausentes eran la gran mayoría de los refuerzos estivales.

Tan solo Víctor García, Manu Sánchez y Toljan —autor del único tanto levantinista— fueron de la partida; y Matías Moreno permaneció en el banquillo aguardando su turno. Ni Olasagasti, ni Matturro, ni Arriaga estuvieron disponibles para el encuentro. Además, la estrella del ascenso, Carlos Álvarez, tampoco pudo ser alineado en el once titular. El de Sanlúcar la Mayor no se esperaba para el primer compromiso oficial del cuadro granota. Sin embargo, el trabajo del ‘24’ durante la pretemporada del Levante le ha permitido estar en la dinámica del equipo desde el comienzo de la competición. Ahora, Carlos Álvarez entrena de forma progresiva con el grupo y tiene opciones reales para ser de la partida ante el Barça, en el Ciutat de València. Lo cierto es que el ‘pelusa’ es una pieza fundamental para Julián Calero; un jugador que acapara el grueso de las acciones ofensivas del equipo, por lo que tan pronto como esté recuperado, Calero contará con él para ser titular.