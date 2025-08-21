Iker Losada, nuevo jugador del Levante UD.

El Levante UD y el Real Betis Balompié han pactado la cesión de Iker Losada hasta final de temporada. El delantero (1 de agosto de 2001, Catoira) se formó en la cantera del RC Celta de Vigo desde benjamines. Fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019/2020, con 17 años y siendo jugador del Celta Fortuna, debutó con el primer equipo y anotó su primer gol en su debut en la máxima categoría ante el Real Madrid.

Tras finalizar su etapa en Vigo, en la temporada 2023/2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año después, se vinculó con el Real Betis Balompié. En el mes de enero del presente año, regresó al RC Celta de Vigo en calidad de cedido.

El atacante también ha sido internacional con la Selección española, donde ha participado en compromisos oficiales de los combinados Sub-18 y Sub-19.