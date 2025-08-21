Levante UD
Iker Losada, nuevo jugador del Levante UD
El club granota y el Real Betis Balompié han pactado la cesión del jugador hasta final de temporada
El Levante UD y el Real Betis Balompié han pactado la cesión de Iker Losada hasta final de temporada. El delantero (1 de agosto de 2001, Catoira) se formó en la cantera del RC Celta de Vigo desde benjamines. Fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019/2020, con 17 años y siendo jugador del Celta Fortuna, debutó con el primer equipo y anotó su primer gol en su debut en la máxima categoría ante el Real Madrid.
Tras finalizar su etapa en Vigo, en la temporada 2023/2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año después, se vinculó con el Real Betis Balompié. En el mes de enero del presente año, regresó al RC Celta de Vigo en calidad de cedido.
El atacante también ha sido internacional con la Selección española, donde ha participado en compromisos oficiales de los combinados Sub-18 y Sub-19.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: 'He invertido 54.000 € en la compra
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Por qué el cielo está hoy tan turbio: este es el motivo
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- El Roig Arena realiza su primera prueba organizando un evento interno para 10.000 personas