El Levante UD encarrila el fichaje de Iker Losada

El balón de la temporada 2025/26 ya ha echado a rodar, pero el Levante UD sigue trabajando en el mercado de fichajes para confeccionar la mejor plantilla posible en su año de regreso a la élite. El conjunto granota ya ha incorporado a siete caras nuevas desde el comienzo del verano, y en las próximas horas, si nada se tuerce, Julián Calero podrá disponer del octavo fichaje para su plantilla: Iker Losada.

El futbolista del Betis lleva siendo un objetivo del Levante UD desde hace varias semanas, pero el contexto económico y la competencia que se ha encontrado el club granota no han facilidado precisamente las cosas. Ahora, tras unas últimas horas en las que se han intensificado las negociaciones, la dirección deportiva levantinista ha dado un paso de gigante en la operación, hasta el punto de dejarla encarrilada a falta de cerrar los últimos flecos.Así, todo apunta a que Iker Losada será futbolista del Levante. El centrocampista aterrizará en Orriols a modo de préstamo y todavía se desconoce si se incluye en la operación una opción de compra.Un perfil necesario

«Espero que nos lleguen cosas para completar la plantilla: en el centro, los enganches, la parte de arriba, un portero... iremos a la expectativa». Eso dijo Calero abiertamente en la rueda de prensa previa al primer partido de liga contra el Alavés.

Con Iker Losada, el técnico granota incorpora a un futbolista polivalente que refuerza tanto el centro del campo como la delantera, más concretamente la posición de ‘enganche’, en la que el Levante buscaba un jugador de manera urgente. A sus 24 años, Iker Losada viene de ser importante en el segundo tramo de la temporada pasada con el Celta de Vigo, club al que fue cedido por el Betis y con el que se clasificó a Europa. Sin sitio en el conjunto verdiblanco, que cuenta con muchos futbolistas en su demarcación, volverá a salir cedido, esta vez al Levante UD.