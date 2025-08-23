Calero: «No vamos a ponerle una alfombra roja al Barça»

Después del arranque fallido del Levante UD en Liga por el gol ‘in extremis’ del Deportivo Alavés en Mendizorroza, el conjunto granota buscará la redención hoy sábado contra el FC Barcelona haciendo valer su condición de ‘matagigantes’ de LaLiga. Julián Calero habló ante los medios para dar sus impresiones sobre lo que espera del partido y también del tramo final del mercado. «Hay que ver qué hacer para llegar a los delanteros. A pesar de las dificultades, en Vitoria perdimos en el 91. ¿Hay que mejorar? Sí, pero no estamos tan mal. Vamos a competirle a todo un FC Barcelona. Vamos a estar enfrente para que la gente sienta que somos dignos de este escudo», analizó Julián Calero.

En cuanto al plan de partido previsto para esta noche, en el Ciutat de València, Calero apuntó que el Barcelona «ganó la posesión en todos los partidos y en 10 estuvo por encima del 70». Es importante, matizó, «saber a qué altura te van a atacar y cómo generar inquietudes. No solo de cara a portería, sino también en sentirnos cómodos juntando pases que nos permitan creer en que les podemos competir». En cualquier caso, el mister del Levante avisó a los campeones: «no vamos a ponerles la alfombra roja».

Respecto al estado de la plantilla, Calero avanzó que uno de los nuevos fichajes, Olasagasti puede entrar» aunque «va con pinzas». El resto de los jugadores con problemas «no estará disponible:Koyalipou no ha podido recuperar del tobillo y Arriaga, Alfonso y Matturro no están disponibles», expresó. Sobre el último refuerzo que acaba de llegar, Iker Losada, comentó:«Es un jugador que teníamos intención desde hace un tiempo. Es un jugador dinámico, que nos da entrelíneas y desequilibrio. Es un jugador del estilo de Carlos. Nos tiene que dar mucho en tres cuartos. Está en buena disposición y está con muchas ganas. Ya he hablado sobre qué nos puede aportar. Calidad tiene en Primera», recalcó.

Sobre Carlos Álvarez, añadió que viene «de muchas semanas parado y esta lesión es un poco ‘canalla’». Parece que el jugador está bien, «pero tiene que controlar bien las cargas. Aún tiene molestias pero está en disposición. Le veo con ganas», subrayó.

Por otro lado, reconoció que el grupo no ha llevado bien la derrota en Mendizorroza: « Analizando el partido hubiera sido justo sacar alguna cosa. Los deportistas de élite asumen rápido la victoria y la derrota. Vivimos para ganar. El rival de mañana -por esta noche- no invita a que puedas ser muy optimistas y de ver de qué somos capaces. Va a haber muchas dificultades, pero iremos a por ellos», se tenció. Por último, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, apuntó que el Levante es un equipo «con una buena defensa y con también muy buenas transiciones, cuando recuperan balón son muy rápidos y deberemos ir con mucho cuidado, es lo que les he mostrado a los jugadores».