Morales: "Estoy feliz por lo que hemos trabajado y trasmitido a nuestra gente"

José Luis Morales, uno de los capitanes del Levante UD, ha valorado el partido del equipo frente al Barcelona, en el que después de haberse adelantado por dos 2-0 en el primer tiempo los de Julián Calero acabaron cayendo en los instantes finales con un autogol. Aun así, el veterano extremo saca conclusiones positivas, llama a cuidar los detalles como ctítica constructiva y considera que los jóvenes del equipo tienen nivel para competir en Primera División.

Estas son las declaraciones de José Luis Morales en la zona mixta

Análisis del partido

"Ganarle la posesión al Barcelona es muy difícil, te someten mucho, tienes que pasar mucho tiempo en tu campo para no sufrir y a la mínima hacerles daño. Con el 2-1 y 2-2 alguna tuvimos, un pase Iván que se va larga y no hacemos el tecrero. En la segunda parte nos faltó darles algún susto. Al final, ellos son tan buenos que te llevan a un desgaste altísimo. Toca corregir los errores que han sido los justos para no salir con un resultado positivo. Aunque estoy feliz por lo que hemos trabajado y le hemos transmitido a nuestra gente"

Sabor agridulce

"No estamos felices porque el resultado no es el que queríamos, al final, pequeños detalles hacen que se vaya el partido después de tanto esfuerzo y sacrificio del equipo, siendo solidarios en defensa y ataque. Estos son muy buenos, si no estás 100 % metido en cualquieR detallito se te acaba yendo"

Jóvenes preparados

"Si el club cuenta con ellos para Primera es porque tienen el nivel, hoy se ha visto que en 90 minutos puedes plantar cara a un rival como el Barcelona, vale que no estemos para ganarles la Liga... Los chavales han dado lo que han podido en una prueba muy complicada. Deben darse cuenta del partido que han hecho, de que la Primera es muy complicada, no se puede dejar un milímetro porque estos rivales te la ponen en la escuadra. Deben ver que es una competición durísima, pero muy bonita y hay que disfrutar este tipo de partidos. No todos los años podemos hacerlo. Es una pena porque el club se lo merece y los chavales, el año pasado hicieron un 'temporadón' siendo el 14º presupuesto, campeones... yo desde la experiencia intento trasmitirles consejos e información que necesitan, que sus sensaciones no sean negativas".