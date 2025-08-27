Oficial: Mathew Ryan, nuevo portero del Levante
El arquero firma una temporada con opción a otra y llega como agente libre tras acabar contrato con el Lens
El Levante tiene nuevo fichaje en sus filas. Mathew Ryan se une a la disciplina levantinista después de que el club y el jugador hayan llegado a un acuerdo para unir sus caminos. El portero, con experiencia en LaLiga EA Sports tras su paso por el Valencia y la Real Sociedad, firma en calidad de agente libre después de acabar contrato con el Lens, para vincularse al equipo granota a cambio de una temporada más otra opcional.
COMUNICADO OFICIAL
El Levante UD y Mathew Ryan han llegado a un acuerdo para que el australiano se convierta en jugador granota durante la presente temporada más otra opcional.
El guardameta (Sídney, 8 de abril de 1992) se formó en las Categorías Inferiores del Blacktown City y Central Coast Mariners, equipo con el que, en la temporada 2010/2011, debutó en la máxima categoría australiana. En 2013 se trasladó a Bélgica para defender los intereses del Brujas y en 2015 vivió su primera experiencia en España con el Valencia CF. Dos años más tarde, en enero de 2017, regresó a Bélgica para jugar, en calidad de cedido, en el KRC Genk. Al finalizar la temporada, se vinculó con el Brighton & Hove Albion para jugar en la Premier League y en enero de 2021 se marchó como cedido al Arsenal.
Mathew Ryan vivió una nueva etapa en LALIGA de la mano de la Real Sociedad en la temporada 2021/2022 y, posteriormente, jugó en Dinamarca con el FC Copenhague y en Holanda con el AZ Alkmaar. Durante la pasada campaña, jugó en el AS Roma y el RC Lens, donde coincidió con Koyalipou.
El nuevo portero levantinista es internacional con la Selección australiana, combinado con el que ha sido capitán y ha participado en el Mundial de Brasil 2014, el Mundial de Rusia 2018 y el Mundial de Catar 2022.
Ryan conocerá mañana a sus nuevos compañeros y se pondrá a las órdenes del técnico Julián Calero.
¡Bienvenido, Mathew!
