El Elche de Sarabia enciende las alarmas de alerta en Orriols

El Martínez Valero fue testigo de lo caprichosas que pueden llegar a ser las dinámicas. Evidenció, de hecho, que el inicio de una temporada borra por completo lo acontecido en la anterior, y que, en ocasiones, resetear es necesario para reinventarse y sentirse nuevamente con confianza. Porque es el antídoto sobre el que se construyen las victorias. Sobre donde se escala hacia objetivos tan ambiciosos como el de permanecer en Primera División.

Nada tiene que ver, tratándose de recién ascendidos, el estado de forma que vive el Elche con el que está experimentando un Levante irreconocible, falto de recursos e incapaz de adaptarse en una categoría en la que ningún adversario espera. La derrota frente a los de Eder Sarabia, sufrida en un abrir y cerrar de ojos, es la envidia que se percibe en Orriols (2-0): la de un equipo que, sin renunciar a su estilo ni al modo de vida que le llevó a ascender, sumó su primer triunfo de la temporada a costa de un Levante que sigue dándole vueltas, por muy privilegiada que sea, a su nueva realidad dando la sensación de que se encuentra desubicado.

Julián Calero en el Martínez Valero / LALIGA

La ilusión franjiverde contrasta con el descontrol levantinista. Y mientras uno pasará el parón de selecciones con la conciencia tranquila, otro vivirá sus jornadas con las alarmas de alerta encendidas. Mucho debe cambiar el Levante si quiere comenzar a escalar hacia la salvación en la máxima categoría del fútbol español.

No pasó mucho tiempo desde la última vez que Elche y Levante se enfrentaron en el Martínez Valero y, por momentos, pareció un calco de lo acontecido en el mes de mayo. Los locales, alcanzando picos elevados de posesión, se adueñaron del balón a costa de unos visitantes que no transmitieron fiabilidad. Sin ideas ni claridad, el equipo comandado por Julián Calero vivió en campo propio y, con el esférico en sus dominios, peleó por combinar pases que le acercasen a la portería contraria, pero apenas fueron capaces de trazar combinaciones. Su ausencia de argumentos para contrarrestar el juego de los franjiverdes se tradujo en sufrimiento. En ocasiones peligrosas del Elche que Ryan, estrenando titularidad, y con dos entrenamientos a sus espaldas tras unirse a la disciplina levantinista el pasado miércoles, se encargó de ahuyentar. Le negó el gol a Álvaro Rodríguez, despejando un fuerte testarazo al centro, e hizo lo propio con el atacante, minutos después, para terminar de desquiciarlo. El Levante amagó con coger terreno a su rival en el ecuador del primer tiempo, pero fue un espejismo.

Una imagen del Elche - Levante UD / LALIGA

Mientras el Elche fue aumentando sus decibelios, los de Calero anduvieron desubicados. Aun así, rozaron el primero de la tarde ilicitana. Al contragolpe, como acostumbra el nuevo Levante, Toljan mandó un centro que Iván Romero, en semifallo, remató para superar a Dituro, pero quedándose a medias para sobrepasar la línea de gol. De haber subido al marcador, hubiera sido agua en el desierto. Y más, cuando los de Eder Sarabia insistieron en la búsqueda de una diana que se merecieron. Es más, abrieron la lata al filo del descanso a través de Rafa Mir, rematando un centro lateral y mandándolo al fondo de las mallas, pero el colegiado señaló una falta sobre Cabello que enfureció al Martínez Valero. Ryan, pese a ello, lo tuvo claro: ni se inmutó. Se limitó a levantar la mano, señalando la infracción, para posteriormente ser testigo de la más peligrosa del primer asalto. Iván Romero apuró línea de fondo y detecto la llegada en segunda línea de un Carlos Álvarez que estrelló su zurdazo en el larguero.

Nadie sabe qué sucederá con el futuro del ‘24’, quien, de terminar marchándose en los últimos días de mercado, se hubiera despedido del club que le catapultó a la élite con una obra de arte, dirigida a la escuadra e imparable para Dituro. Tal y como sucedió en Burgos, lugar donde el levantinismo dejó atrás todas las penas y volvió a ser feliz gracias a Carlos Álvarez. No obstante, lejos de pensar en el futuro más inminente, daba la sensación de que la reacción pasaba por sus botas. Pero, lejos de fantasías en clave granota, la realidad golpeó con dureza al Levante nada más volver del tiempo de descanso. Un minuto después de la reanudación, Rafa Mir, recogiendo una peinada de Álvaro Rodríguez, mandó el balón al fondo de las mallas. Y, en el 51’, un desajuste defensivo fue aprovechado por Rodrigo Mendoza para doblar la ventaja en el luminoso.

El Martínez Valero tenía ganas de ver cómo su equipo ha entrado con el pie derecho en la categoría. Van con la flecha hacia arriba y su público lo sintió, dándose el privilegio de sacar las linternas que, en Segunda División, no mostraron ante un Levante que le tomó la medida. No obstante, en Primera, al menos en el asalto inicial, está siendo al revés. Desde que puso el segundo en el marcador, el Elche jugó con los nervios de su contrincante, frustrado y, sobre todo, irreconocible. Queriendo, más desde el corazón que desde la cabeza, recortar diferencias, pero topándose constantemente con un Elche que actuó una marcha por encima del Levante y jugando con soltura. Más allá de un remate de Roger Brugué que se marchó por encima del larguero, los de Julián Calero se marcharon de Elche sin comparecer sobre el terreno de juego. Los ilicitanos, por su parte, cotizan al alza mientras en el Ciutat de València se encienden las alarmas de alerta. O se vuelve a la versión mostrada contra el Barça o la temporada se hará muy larga.