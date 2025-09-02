El Levante rescinde el contrato del centrocampista Sergio Lozano
Lozano, de 26 años, se marcha del equipo valenciano después de haber jugado en las dos últimas temporadas 78 partidos, en los que marcó un gol y repartió once asistencias
El Levante confirmó este martes la rescisión de contrato del centrocampista Sergio Lozano, cuya vinculación se extendía hasta el mes de junio de 2026.
Lozano, de 26 años, se marcha del equipo valenciano después de haber jugado en las dos últimas temporadas 78 partidos, en los que marcó un gol y repartió once asistencias. Con el Levante logró el ascenso a Primera el pasado curso.
El futbolista, formado en las categorías inferiores del Levante y que regresó en 2023 al club valenciano tras continuar su formación en el Villarreal, no entraba en los planes de Julián Calero para la presente campaña.
"Desde el club queremos agradecer su afecto, trabajo y profesionalidad y desearle el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional", apuntó el Levante en su comunicado.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- Éxodo de rayas gigantes a las costas valencianas por los bombardeos en Gaza
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo