El Levante rescinde el contrato del centrocampista Sergio Lozano

El Levante confirmó este martes la rescisión de contrato del centrocampista Sergio Lozano, cuya vinculación se extendía hasta el mes de junio de 2026.

Lozano, de 26 años, se marcha del equipo valenciano después de haber jugado en las dos últimas temporadas 78 partidos, en los que marcó un gol y repartió once asistencias. Con el Levante logró el ascenso a Primera el pasado curso.

El futbolista, formado en las categorías inferiores del Levante y que regresó en 2023 al club valenciano tras continuar su formación en el Villarreal, no entraba en los planes de Julián Calero para la presente campaña.

"Desde el club queremos agradecer su afecto, trabajo y profesionalidad y desearle el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional", apuntó el Levante en su comunicado.