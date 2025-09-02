El Levante incorpora a Etta Eyong, el fichaje más deseado

El Levante remató ayer su delantera con uno de los futbolistas más cotizados del mercado de fichajes. Etta Eyong, según adelantó Sin Tregua Radio, firmó por el Levante a cambio de tres millones de euros por el 50 por cien de sus derechos.

Según pudo saber Superdeporte, el contrato firmado es hasta 2029 tras unas horas de mercado frenéticas: el Betis se cayó de la puja por no aceptar la cláusula de minutos que impuso el Villarreal, y a pesar de que el Oviedo apretó en las últimas horas para hacerse con los servicios del camerunés, el deseo del jugador ha sido lucir la camiseta del Levante tras la insistencia del club granota en hacerse con sus servicios.

Eyong llega al Levante en una operación que ha sorprendido a todos. Se marcha traspasado a cambio de 3 millones de euros, mientras que el Villarreal mantiene el 50% de sus derechos económicos, un derecho de tanteo y una opción de recompra. Cabe recordar que el Cádiz mantenía el 50% de los derechos económicos del futbolista, por lo que los tres millones se repartirán entre el conjunto gaditano y el equipo groguet.

Curiosamente, la cláusula de Etta Eyong subía a 30 millones de euros una vez finalizara el mercado de fichajes, pero el Villarreal ha preferido realizar esta operación. No en vano, en caso de recuperar al futbolista en un futuro, el 100% de los derechos económicos serían del conjunto de Castellón. El futbolista ya se despidió del conjunto groguet ayer y ya se ha unido a la disciplina levantinista.

Según anunció el propio club, en su web, «Etta Eyong se convirtió en nuevo jugador del Levante UD después de que el club de Orriols haya llegado a un acuerdo con el Villarreal CF para el traspaso del delantero, que se vincula con la entidad levantinista para las próximas cuatro temporadas». El director deportivo Héctor Rodas presentó al jugador que ya lució ayer la camiseta del Levante UD.

Karl Edouard Blaise Etta Eyong (14 de octubre de 2003, Douala, Camurán) llegó al fútbol español en 2022 de la mano del Cádiz CF. Después de su participación en diferentes categorías de la cantera gaditana, su debut con el primer equipo llegó el 19 de enero de 2024. En el mes de agosto de ese mismo año, se vinculó con el Villarreal CF, estrenándose con el primer equipo a finales de la pasada temporada, concretamente el 20 de abril de 2025.

Sonó para el Barça

El delantero disputó con el Villarreal CF B 30 encuentros y anotó 19 goles, mientras que con el primer equipo ha participado en siete partidos y ha marcado dos tantos. Etta Eyong es internacional con la Selección Sub-23 de Camerún.

El Levante se hace de esta forma con uno de los delanteros de moda en LaLiga y lo hace por un precio que parece ridículo para el nivel que ha mostrado hasta ahora el camerunés. Mientras tanto, el Villarreal ya ha confirmado la llegada de otro delantero, Georges Mikautadze, que firma hasta junio de 2031.

Su nombre estuvo en la lista del Barça, que valoró su incorporación por lo asequible que era su cláusula de rescisión de tan solo 10 millones de euros. Sin embargo, lo del equipo blaugrana se quedó en un simple interés y no hubo un intento serio por hacerse con el futbolista.