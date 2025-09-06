El Levante recibe los restos de su fundador, José Ballester, con una capilla ardiente

El Levante ha instalado este sábado en el Ciutat de València la capilla ardiente con los restos mortales de su fundador, José Ballester, que junto a los de su esposa fueron repatriados este fin de semana desde Francia, donde vivió exiliado y falleció en 1970.

Una delegación del Levante viajó el pasado fin de semana a Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, el fundador del Levante FC en 1909 y su esposa.

Escritor y político

José Ballester Gozalvo fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció tras exiliarse tras la guerra civil española.

José Ballester Gozalvo en el funeral de Azaña / Levante-EMV

El acto de homenaje se ha celebrado en el palco VIP del estadio y han asistido la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix; el director general de Deportes, Luis Cervera; el concejal de Cultura y Patrimonio de València, José Luis Moreno; así como representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y de les Corts; y el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, entre otros.

Entierro en la intimidad

Por la tarde, el entierro tendrá lugar en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal (Valencia), donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.