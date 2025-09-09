A la espera del regreso de Arriaga y Koyalipou

El Levante regresa a LaLiga después de vivir una semana atípica. Su travesía en Segunda División de tres temporadas provocó una realidad sin interrupciones competitivas, sin descansos durante el transcurso del campeonato, pero la estancia en la máxima categoría del fútbol español permite tener respiros para reestructurar, revertir dinámica y potenciar puntos fuertes.

Las tres derrotas sufridas en los tres primeros partidos han encendido las alarmas, pero el fichaje de Etta Eyong, sumado a la permanencia de Carlos Álvarez, provocan que el entusiasmo haya vuelto a un Ciutat de València que cuenta los días para volver a ver en acción a los soldados comandados por Julián Calero.

No obstante, más allá de las caras nuevas que aterrizaron en Orriols en los últimos días de mercado, el técnico apura para contar con más piezas de las que dispone de cara al encuentro del próximo domingo contra el Betis. Aún siguen lesionados Kervin Arriaga, Goudine Koyalipou y Alan Matturo pero, tal y como apuntan a Superdeporte fuentes procedentes del club, los dos primeros se incorporarán de manera progresiva a las sesiones mientras que el uruguayo tendrá que esperar.

El central cedido por parte del Genoa confía en sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros a finales de semana. O, en su defecto, a principios de la siguiente. Su lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda le ha apartado de los terrenos de juego más de lo deseado, pero la apuesta del club en su figura se mantiene a pesar del contratiempo. Es uno de los centrales del futuro en Uruguay y el Levante busca exprimirle durante su estancia en el Ciutat de València.

A su vez, Carlos Espí se incorporó al trabajo este lunes tras haber vivido una semana de concentración con la selección española sub-20, en los que participó en los dos partidos que tuvo el combinado nacional durante la preparación de cara Mundial, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Ambos choques fueron contra Francia y los dos se saldaron con derrota (2-0 y 1-0), pero el procedente de Tavernes de la Valldigna fue titular en el primero y jugó los últimos 10 minutos en el segundo.

Ahora, el delantero regresa a la disciplina granota después de declinar la opción de salir cedido en verano, aunque con el objetivo de aprovechar sus oportunidades y seguir creciendo como futbolista profesional a sus 20 años de edad.

Losada, sin ‘cláusula del miedo’

Mientras, Losada sigue adaptándose a su nuevo club consciente de que fue uno de los mayores deseos de la dirección deportiva durante el pasado mercado de fichajes. El gallego sumó sus primeros minutos como levantinista ante el Barça y aumentó su participación frente al Elche, aunque estando destinado a subir su cuota de protagonismo en las próximas semanas. Sin ir más lejos, el atacante tendrá una nueva oportunidad este domingo, precisamente, ante el equipo que mantiene sus derechos, pero su presencia ante el Betis no peligra al no figurar, en su contrato de cesión, una cláusula del miedo que le impida vestirse de corto frente a los verdiblancos. De esta manera, Julián Calero seguirá contando con los servicios de Losada, a la espera de saber si le da ya las llaves de la titularidad o lo mantiene en el banquillo para que marque diferencias en las segundas partes.