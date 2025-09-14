Orriols quiere volver a ‘sentir’ a su Levante y conquistar su primer triunfo

Dos semanas han pasado desde la última vez que el Levante entró en acción y, echando la vista atrás, parece mentira que las ganas de ver a los futbolistas dirigidos por Julián Calero hayan ido en aumento conforme han transcurrido los días. La desazón provocada tras la derrota ante el Elche en el Martínez Valero, mostrando una imagen tan irreconocible como pobre, es incomparable a la emoción que se palpa en los alrededores del universo levantinista, que tiene la sensación de que su tendencia cambiará más pronto que tarde, sobre todo, tras vivir un cierre de mercado frenético.

Sin embargo, la llegada de Etta Eyong, uno de los nombres de LaLiga tras su notable arranque con el Villarreal, y la permanencia de Carlos Álvarez después de que club y jugador no hayan forzado una salida pese al firme interés del Benfica, son los clavos ardiendo a los que se agarra Orriols. Pensó, por momentos, que la media hora que el ‘24’ jugó contra el Barça sería la última vez que verían al héroe del ascenso con la elástica azulgrana, pero su estancia garantiza una pieza de muchos quilates para luchar con uñas y dientes por la salvación. El Ciutat respira un aroma diferente. Y, sumado a la fuerza, energía y pasión que ejerce cada vez que rueda el balón en su interior, no tiene dudas de que su Levante cambiará su rumbo frente al Betis.

Si un último día de mercado es capaz de cambiar el estado de ánimo de una afición entera, tal y como sintió el levantinismo al contar con dos futbolistas de prestigio en sus filas, en el bando verdiblanco de Sevilla no se andan cortos. Un verano entero de espera valió la pena para contar otra vez con Antony, futbolista procedente del Manchester United que revolucionó el Benito Villamarín con su aterrizaje en el pasado mercado de invierno. Su presencia no solo llevó a los de Pellegrini a tener opciones de entrar en Champions, sino que les llevó a disputar la primera final europea de su historia, cayendo ante el Chelsea y quedando subcampeón de la Conference 24/25.

El ‘7’ jugará en València su primer partido desde aquella final, aunque el arranque del Betis en el presente curso no corresponde con las expectativas generadas: 2 empates, 1 victoria y 1 derrota. No obstante, esperan mirar hacia arriba ante un Levante que busca estrenar su casillero. No solo con Carlos y Etta, sino también con la presencia de Koyalipou y Arriaga, que apuntan a estar disponibles tras incorporarse a los entrenamientos esta semana. Iker Losada, por su parte, podrá vestirse de corto al no tener cláusula de miedo en su contrato de cesión. Cualquier refuerzo será bienvenido para un Levante que vuelve al Ciutat con un solo objetivo: conseguir los tres primeros puntos.

Las palabras de Calero

Con esa meta en la mente, Julián Calero aseguró ayer que para romper la racha de derrotas deben mostrar su mejor versión. «Si hacemos bien las cosas, podemos competir con cualquiera. No queremos ser la cenicienta, ni graciosos ni agradables, queremos ser competitivos. El Betis es un equipo excelente que viene a buscar puntos al Ciutat y se tiene que encontrar con un buen Levante porque si el Betis no se encuentra con un buen Levante estos equipos te aplastan», indicó en la rueda de prensa previa, en la que señaló que los sevillanos son un equipo muy dinámico, con un pie excelente y capaces de correr al espacio. Tienen mucha capacidad, potencial y mucho nivel. Compite en Europa y va a pelear por estar en los puestos de arriba», comentó.

Pese a las tres derrotas, Calero comentó que está convencido de que una victoria cambiará el estado de ánimo del equipo y del entorno. «Lo importante es que tu idea no varíe porque entonces sí que das bandazos. Hemos perdido los tres partidos y tenemos que buscar soluciones, pero no hay que volverse loco», dijo.

Además, el técnico levantinista se mostró muy satisfecho con la llegada de Eyong. «Le he visto muy bien. Es un buen chaval, ha caído en el grupo fenomenal. Ha encajado muy bien porque tiene un carácter espectacular y está muy bien integrado. Viene de competir con el Villarreal y a nivel futbolístico tengo unas sensaciones muy buenas, hacía tiempo que no fichábamos un jugador que me tuviera sensaciones que tengo con Etta. Se le ve hambre y ganas», concluyó.