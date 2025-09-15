Calero: «Tenemos que mejorar mucho atrás»

El entrenador del Levante, Julián Calero, lamentó el haber perdido una ventaja de dos goles en su partido ante el Real Betis y lanzó un mensaje a sus jugadores al reconocer que el equipo «tiene que mejorar mucho atrás». «El Levante no se puede permitir el lujo de encajar dos goles de media por partido porque no vamos a marcar tres. Tenemos que mirar a los partidos a la cara y el que tenga miedo, que se dedique a otra cosa», destacó Calero en la rueda de prensa posterior.

Sobre el hecho de haber desaprovechado una ventaja de dos goles, Calero rechazó hablar de un problema físico: «El equipo está fuerte, pero muchas veces se trata de un tema mental porque te agarras a una victoria y eso te hace meterte demasiado atrás, algo que no queríamos hacer». «En cuanto consigamos la primera victoria, todo rodará. Hemos roto el casillero de puntos y aunque un punto no es mucho, estamos más cerca de la victoria», añadió el entrenador del equipo ‘granota’.

El madrileño analizó el cambio de sistema tras apostar por cuatro defensas en lugar de cinco: «Estoy relativamente satisfecho con el cambio, pero la defensa del área con un hombre menos es más difícil y tenemos que matizar muchas cosas para seguir mejorando». Por su parte, sobre el calor, hizo referencia directa al portero Matthew Ryan. «Matt viene de una cultura especial y tiene una cultura diferente del calentamiento. No quería sufrir en exceso en el sol. Estamos en septiembre, sabemos que València es calurosa. Hacía muchísimo calor y dificultaba el espectáculo».

Calero también valoró la participación de Etta Eyong y Carlos Álvarez, dos de los más destacados del Levante: «Carlos Álvarez ha empezado muy bien y tenía pensado cambiarlo en el minuto 75, pero con el gol en contra he cambiado de opinión por si encontrábamos alguna ocasión y ha terminado muy cansado». «Eyong ha hecho un trabajo fenomenal porque tiene presencia, tiene hambre y cree mucho en sí mismo», explicó.

«Lo he dado todo»

Tras el partido, el delantero camerunés también señaló que espera que el de ayer sea el primero de muchos más goles con la camiseta levantinista. «Siento mucha alegría por marcar y espero que sea el primero de muchos más, lo he dado todo y el cuerpo me ha pedido descansar», apuntó a Movistar sobre su gol y el cambio en la segunda por problemas físicos.