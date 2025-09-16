Eyong iguala a Caicedo al marcar en su estreno

El delantero camerunés Etta Eyong, autor de uno de los goles del empate del Levante ante el Real Betis (2-2) el pasado domingo, fue capaz de marcar en su debut como levantinista como también hicieron en el pasado los atacantes Felipe Caicedo y Oda Martins, cuyo rendimiento anotador dejó huella en el equipo valenciano. Etta, firmado procedente del Villarreal en el último día del mercado de fichajes, marcó el 2-0 a los diez minutos de partido, tras resolver con un tiro con la derecha dentro del área una jugada del Levante que empezó con un buen robo de balón del capitán del equipo, Pablo Martínez.

El camerunés, de 21 años, rubricó así su segundo gol de la temporada, pues con el Villarreal ya anotó en la primer jornada del campeonato. También dio dos asistencias en esos tres primeros partidos con el conjunto amarillo.

Igual que Caicedo y Martins

No es Etta Eyong, sin embargo, el primer delantero que marca en su estreno. También lo hizo en el curso 2010-11 el ecuatoriano Felipe Caicedo, que llegó cedido por el Manchester City y anotó en su debut como levantinista, en la derrota del Levante ante el Villlareal por 1-2.

El atacante americano hizo en total 13 goles en Liga, fue fundamental en la permanencia del Levante en Primera y tras ejecutar la opción de compra el club valenciano lo traspasó al Lokomotiv de Moscú por 7,5 millones de euros en junio de 2011. Idéntico fue el primer día de Oba Martins con la camiseta del Levante. El nigeriano goleó en su estreno como levantinista y anotó otros seis goles más en Liga, pero en marzo de 2013, forzó su traspaso al Seattle Sounders de Estados Unidos y dejó en las arcas del club casi 4 millones de euros. Con el gol de Etta Eyong, ya son cuatro los jugadores del Levante que han marcado en este curso. Toljan marcó en la primera jornada, Morales y Romero, en la segunda y el atacante Iván Romero repitió este domingo ante el Betis con el primer tanto del encuentro.

No es de extrañar que el técnico Julián Calero destacara en rueda de prensa el buen trabajo que está haciendo Etta Eyong desde su llegada a Orriols. «Ha encajado con el grupo fenomenal. Viene de competir con el Villarreal y haciéndolo muy bien. Hacia mucho tiempo que no tenía tan buenas sensaciones con un fichaje», concluyó.