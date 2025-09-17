Brotes verdes en Orriols con el cambio de sistema

El Levante UD se quedó a las puertas de sumar la primera victoria de la temporada el pasado domingo frente al Betis. El conjunto de Julián Calero llegó a dominar el partido 2-0 tras una primera parte vibrante en la que el conjunto granota lo hizo casi todo bien. El gol bético en el tiempo añadido de la primera mitad fue un golpe psicológico demasiado fuerte para un equipo con necesidad de sumar y el partido se terminó haciendo demasiado largo.

Así, el Levante terminó sumando un punto que, si bien es amargo por cómo se dio, es positivo por muchas otras razones. En primer lugar porque no deja de ser el estreno del casillero granota, que hasta ahora seguía viéndose a cero. Y, sobre todo, porque a nivel de sensaciones fue, junto al del Barça, el mejor partido de la temporada hasta el momento. Y vino acompañado de ese cambio de sistema tan esperado que parece haber trazado un camino a seguir para el Levante de ahora en adelante.

Calero, que tras el parón había recuperado a varios futbolistas que ocupaban la enfermería, además de contar con el fichaje estrella de Etta Eyong, desterró la línea de cinco atrás y apostó por un planteamiento algo más atrevido de base: un 4-4-2 en el que Carlos Álvarez se sintió más cómodo y con más libertad para hacer daño y en el que la pareja de delanteros, formada por Iván Romero y Etta Eyong, se entendió a las mil maravillas para ver portería. El resultado se vio rápidamente: un 2-0 en 10 minutos que convenció al Ciutat de que su Levante va a despegar pronto.

Y con lo positivo del partido ante el Betis, que no es poco, el Levante disputa en la jornada 5 un partido que ya empieza a ser importante para el devenir de LaLiga. Un partido en Montilivi ante un Girona que también registra un solo punto en su casillero y tiene la misma urgencia de sumar.

En clave granota se puede esperar a un Julián Calero dando continuidad a lo que funcionó el pasado domingo, y eso pasa por volver a apostar por defensa de cuatro.

De hecho, el propio técnico lo valoró de forma positiva tras el partido ante el Betis: «Hay un cambio notable, tienes más gente delante. Un entrenador tiene que adaptarse a tipo de jugador que tiene. Si quieres ganar partidos en Primera tienes que hacer más cosas. Tenemos que matizar la defensa de área y espero que nos dé ese puntito de fe para ganar partidos». Sea con el sistema que sea, quien no faltará en Montilivi es Etta Eyong, que a principio de la semana se encargó de tranquilizar al levantinismo después de que Julián Calero informara que había sido sustituido por unos calambres.

«Feliz por mi debut como Granota, no era un partido fácil pero hemos podido sumar. Y tranqui que estoy bien», escribió el delantero en sus redes.