Ryan: "El Levante fue la mejor opción del mercado"

Mathew Ryan reconoce que la vía granota fue la que más le sedujo tras un verano como agente libre y esperando la mejor opción. El guardameta australiano compareció ayer ante la prensa e hizo balance de sus primeros días como granota, en una temporada en la que no pierde de vista el Mundial Ahora pone el foco en Girona tras mirar desde una perspectiva positiva la unidad sumada ante el Betis: «Es un punto más cerca del objetivo, que nos pone a dos de ganar un partido»

Afrontar la pretemporada como agente libre y sin equipo fue un reto pero al final la paciencia dio frutos. «Estuvo esperando -ofertas- más tiempo del que quería. Todos quieren un equipo durante la pretemporada pero este año salió así», confesó. «Tenía opciones para ir a algunos equipos pero no me llamaban la atención. En todos los mercados el Levante fue la mejor opción y la paciencia me dio la recompensa. Quiero hacer mi mejor año», comentó ante los medios.

A final de temporada se disputa el Mundial de México y EE UU, una motivación añadida para el portero internacional con Australia. «El fútbol siempre da muchos motivos. Un Mundial es lo mejor. Trato todos los partidos como si fueran de Mundial. Si jugamos una clasificación para jugar en Mundial tengo que competirlo independientemente del adversario, pero mi mente está en los desafíos que tengo en el Levante», matizó.

«Mi responsabilidad es demostrar que puedo ser titular. Si doy mi mejor versión todos los días... Las cosas no pasan por casualidad. Aún tengo mucha hambre y estoy bien física y mentalmente», resaltó. En cuanto a la marcha del equipo, el club «lucha para tener más oportunidades. Queremos ser competitivos. La lucha está ahí. Entramos en un momento duro y difícil. Lo que noto en el Levante es que veo mejor rendimiento de los puntos que tenemos», analizó. «Hay jugadores con sus primeras experiencias en LaLiga y trabajamos para subir el nivel del equipo. estamos concentrándonos en los detalles para solucionarlos», añadió.

El guardameta, como era de esperar por su estancia previa en la liga española, ha tenido una ráoida adaptación y ha entrado como titular en el once de Julián Calero. «Quiero llegar a un sitio para incorporarme de manera inmediata. Pasó cuando me fui de la Real Sociedad a Copenhague. A los dos días jugué una eliminatoria de Champions y nos clasificamos», recordó.

«Tengo las calidades para adaptarme a las situaciones rápidamente. Eso he intentado aquí. Me encanta competir y ganar. Estoy peleando toda mi vida para conseguir esto. Estoy intentando repetir estos recuerdos las más veces posible», subrayó.

Por último, hizo referencia a tener que jugar con mucho calor a horas intempestivas como las 14 horas. «Estaba quitando repeticiones por el calor que hacía, pero el sol me estaba pegando y no me encontraba con un sol tan fuerte como el del domingo», apuntó en referencia al partido disputado contra el Real Betis.

Ni en Dubái ni en Australia, dijo ayer, se ha encontrado tanto calor y ese molesto sol de cara. Pese a todo: «Intenté gestionar todo eso. En el partido ya estaba bien pero quería tener buena mentalidad. Es algo que tengo que estar atento porque vamos a jugar a las 14 horas en Girona, Getafe y Oviedo», manifestó un motivadísimo Ryan.