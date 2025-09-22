Calero: "Vamos a competir con todo el alma contra el Madrid"

El entrenador del Levante, Julián Calero, dijo que son conscientes de la entidad del Real Madrid, al que reciben este martes en el Ciutat de València en la sexta jornada de la Liga, pero se mostró convencido de que competirán y señaló que les será más fácil hacerlo con la ilusión generada por la victoria en Girona.

"Viene un 'Miura', pero no voy a parar que la gente esté bien. Hemos de dejar que fluya la energía positiva", señaló el técnico en una rueda de prensa.

"Solo hemos ganado un partido, ha sido romper el cascaron y torear a un 'Miura' con los cuernos tan alargados es difícil, pero mejor desde una posición ilusionada que desde una posición encogida pensando que nos va a dar un revolcón. Vamos a dejar que la fluya la energía positiva, no vamos a quitarla pero sí que vamos a mantener los pies en el suelo", añadió.

El entrenador madrileño insistió tanto en la distancia que hay entre ambos como en la convicción de que pueden ser capaces de complicarles les cosas y en la necesidad de que su equipo salte al terreno de juego convencido de sus opciones.

"Sabemos a quién nos enfrentamos, vamos a encarar el partido con mucha ilusión y ganas y a darle a nuestros aficionados el mejor fútbol y ver hasta dónde nos llega ante este transatlántico que es el Real Madrid. Lleva seis victorias de seis partidos y no solo es que ha ganado es la manera en la que está ganando", subrayó.

"Vamos a intentar competírselo bien y que nuestra gente se sienta orgullosa. El pálpito es que vamos a competir bien, soy cabezota y un luchador nato. Somos David, sabemos quién es Goliat pero vamos a intentarlo y la sensación es que vamos a competir con todo el alma", apuntó.

El técnico del conjunto valenciano aseguró haber disfrutado mucho con la preparación del encuentro y explicó por qué ha optado por una sesión de video corta para la plantilla. "Hemos puesto un video muy corto porque si lo poníamos largo eso acojonaba a cualquiera, así que hemos puesto algo muy general", confesó.

Calero señaló que pese a ser un equipo recién ascendido no deben afrontar el partido como "un premio" sino como un "reto". "Es bonito para el aficionado y muy difícil para el cuerpo técnico y los jugadores., hay que mirarle a los ojos, si vas con miedo te va a derrotar. Si le miras a los ojos tienes muchas opciones de caer pero si no es dificilísimo", afirmó.

El técnico señaló que la victoria en Girona no le hace cambiar los planes y que mantiene "la hoja de ruta" que tenía para el choque aunque con "la sensación de llegar mejor, en el aspecto anímico y en el futbolístico". Admitió también que se plantea alguna rotación puntual.

"Con tan poco tiempo siempre te planteas refrescar el equipo. El sábado pudimos rotar a cuatro jugadores, que es algo que no suelo hacer pero era la oportunidad de refrescar. Estamos dándole vueltas a ver qué cosas podemos hacer pero si lo hacemos será en una proporción adecuada, no todo el equipo porque eso no funciona sino alguna pieza", señaló.

Además, recalcó que con el actual sistema puede cambiar hasta a la mitad de los jugadores de campo. "Eso te permite oxigenar, en mi época eran uno o dos cambios", recordó.

Calero dijo que llegan mejor que como llegaron ante el Barcelona, pero también lo está su rival. "Tenemos más herramientas, más oxígeno pero la mala noticia es que el Madrid también lo tiene", recordó.

El entrenador dijo que tienen que asumir que tendrán un porcentaje bajo de posesión. "Vamos a tener que manejarnos bien con y sin balón, estar todo el tiempo sin sería un desastre y cuando lo tengamos tenemos que conseguir tener algo de pausa y por tranquilidad", señaló.

Preguntado por la situación de Vinícius Jr. en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, dijo que es el técnico vasco el que debe responder pero se mostró convencido de que le sacará un gran rendimiento.

"Esta pregunta es para Xabi no para mí, es meterme en un jardín sin flores. Xabi tiene el 'joystick' y seguro que lo hace por el bien de su equipo. Seguro que le va a sacar mucho rendimiento pero el entorno hay veces que no están acostumbrados. No seré yo el que me meta en su casa. Como todos los jugadores del Madrid es un gran jugador y uno de los mejores del mundo", señaló.

Respecto a Kylian Mbappe, restó importancia a los títulos logrados por el PSG tras su marcha. "Es un jugador extraordinario, tiene velocidad, capacidad de desborde y mucho gol. La casuística ha querido que el año que se ha ido haya sido campeón de Europa pero nadie dice que con él no lo hubiera sido", reflexionó.

"Es muy difícil de parar y lo peor es que te juntas con Valverde, Vinícius, Rodrigo... vamos a jugar once contra once, eso es seguro, y que son muy buenos, es seguro, y que podemos competirles, eso también es seguro. Los buenos jugadores los quiero para mí y luego ya veremos cómo jugamos", aventuró.

Calero recordó su pasado como entrenador de cantera del Real Madrid y el tiempo que compartió con Dani Carvajal, de cuya reciente recuperación se alegró especialmente.

"Estaban Nacho, Cheryshev, Marcos Alonso, Carvajal... tengo muy buenos recuerdos, fueron tres años extraordinarios y tengo unos recuerdos extraordinarios de Dani, era del juvenil B y yo del A pero ya era muy parecido a lo que es ahora, ya le daba importancia a cada situación, quería mejorar y eso le ha llevado a que sea uno de los mejores laterales de la historia de España", afirmó. "Pero eso fue hace 20 años y yo voy con el cuchillo contra nuestros rivales", matizó.

Calero aseguró que su plantilla tiene más "calidad y hambre" que experiencia y recordó que Carlos Álvarez apenas había jugado en Primera y que Etta Eyong jugaba el curso pasado en Primera RFEF.

"Estamos hechos para intentar salvar la categoría pero no vamos a elegir con quién sumar", afirmó. "Tengo la sensación de que tengo gente que tiene intuición con el gol y hay que aprovecharlo pero mi objetivo es ser equilibrado porque también podemos hacer cosas en defensa. No quiero que nuestro tope sea el 14 y estemos el 19", concluyó.