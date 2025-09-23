Los dorsales del Levante UD - Real Madrid se leerán en lengua de signos

El partido de esta noche entre el Levante UD y el Real Madrid tiene algo de especial. Los jugadores de ambos equipos saltarán al terreno de juego con un equipaje que conmemorará el Día Internacional de las Lenguas de Signos. La Fundación Levante UD es la impulsora de esta iniciativa, que se incuye en un programa completo con motivo de este día y que tendrá como escenario la previa del partido de hoy en el Ciutat de València. Con esto, la Fundación busca dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad auditiva y a la lengua de signos.

Unidos por la inclusión

Los onces titulares de ambos equipos saltarán al césped con sus nombres escritos en lenguaje de signos en sus camisetas conmemorativas. Ambos clubes subastarán estas camisetas a posteriori, y los beneficios obtenidos serán destinados a proyectos sociales de sus respectivas fundaciones.

Además, en esta jornada será Mireia Chaparro, futbolista de la Escuela Levnate UD EDI con discapacidad auditiva, la encargada de colocar el balón oficial del partido en la peana.

El himno del Levante UD se podrá escuchar y "leer" esta noche también en lengua de signos gracias a que se contará con varios intérpretes en todo el terreno de juego y en los videomarcadores del estadio para hacer este momento accesible, algo que el club levantinista pretende ya instaurar en el resto de encuentros, según confirma su Fundación.