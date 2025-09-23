Orriols calienta su caldera ante el invicto Madrid de Mbappé

Un ascenso a Primera División, más allá de la abundante cantidad de emociones que produce y de los picos incalculables de felicidad que genera, es la consecuencia de que el fútbol es capaz de provocar escenarios tan difíciles y exigentes, como motivantes e ilusionantes. Es lo que está experimentando el Levante en su vuelta a la élite, consciente de que cada encuentro tiene una complejidad alta, pero sabiendo que cada partido es un desafío diferente.

Los tres puntos conseguidos en Montilivi elevan su nivel de confianza y su seguridad dentro de su escalada hacia la permanencia, demostrándoles que lo curtido y logrado en Segunda es aplicable a una categoría en la que, también, tiene capacidad para ganarle a cualquiera. Muchas han sido las piedras que han tenido que superar hasta alcanzar el éxtasis de la victoria, pero ni en esas los futbolistas de Julián Calero han tenido tiempo para saborearla ni disfrutarla.

Casi sin anestesia

El fútbol de élite no se detiene y, casi sin anestesia, aparece en el ecosistema ‘granota’ uno de los mejores equipos del mundo. El Real Madrid es el próximo desafío de los levantinistas, de gran envergadura y con cartel de equipo completamente dominador y temido por sus adversarios: cinco triunfos en cinco partidos de LaLiga, mientras Kylian Mbappé, en su segundo año como madridista, ha cogido los galones de los blancos y se ha erigido como el líder de los suyos tras anotar cinco goles y dar una asistencia en competición domésticas.

Aparenta ser un reto casi imposible, pero el Levante no entiende de situaciones inviables. Orriols calienta su caldera para generar un ambiente hostil que beneficie a un conjunto dirigido por Julián Calero que tiene, por fin, el alivio de haber estrenado su casillero de victorias.

Las tres primeras jornadas de liga, donde no se consiguió puntuar, y la imagen mostrada en el Martínez Valero invitaron a un futuro difícil de digerir, generando un ambiente de carácter pesimista y sin un desenlace beneficioso para los intereses del club levantinista. No obstante, sus jugadores, alimentados por el talento de Carlos Álvarez y el instinto goleador de Etta Eyong, cotizan al alza y en Montilivi, tras mostrar brotes verdes contra el Betis, culminaron una grandísima actuación que espera tener su extensión frente a todo un Real Madrid. Ya le hicieron cosquillas al Barça y buscan hacer lo propio ante los blancos.

Desde el máximo respeto, pero con decisión y convencimiento. Con todos disponibles, Julián Calero valora la posibilidad de gestionar cargas físicas pero sin hacer grandes cambios en la alineación. Lo mismo prevé hacer Xabi Alonso, que viaja con todas sus estrellas a la València ‘granota’ sabiendo que el Ciutat de València no es un campo sencillo. «El Levante ya jugó bien contra el Betis también, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer», dijo el técnico madridista.

Pese a ello, Calero quiere ver al Madrid de frente y sin miedo. Sin la sensación de que sea un premio sino todo lo contrario: el Levante se ha merecido jugar contra los grandes sin renunciar a la opción de tumbarlos. «Vamos a competir porque estamos en Primera División y en nuestra casa. Evidentemente es un partido bonito para el aficionado y muy difícil para el cuerpo técnico y los jugadores. Somos conscientes de a quién nos enfrentamos», dijo el entrenador levantinista ayer. «Nos enfrentamos contra un peso pesado, de los muy importantes del mundo. Si vas con miedo te va a derrotar. Si le quitas la mirada, dificilísimo», añadió.