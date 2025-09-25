Elgezabal denuncia la actitud de Vinícius

El show de Vinícius continúa. El brasileño ha empezado una nueva temporada y sigue sin resetear, dejando huella en cada campo en el que juega ya sea en LaLiga o en la Champions League. En el Ciutat de València volvió a salir el mal estilo y la ausencia de valores del jugador del Real Madrid. Otro comportamiento intolerable: “Sí que es verdad que cuando se nos falta al respeto, no solo a nosotros, a la afición, somos personas y debemos decir basta”.

La acción que denuncia Elgezabal se produjo tras el penalti que el propio jugador había cometido instantes antes sobre Mbappé. El futbolista del Levante UD se encuentra en la frontal del área, tal y como se puede ver en la imagen del partido, a la espera de que Mbappé lanzara. Vinícius aprovecha para pasar al lado de Elgezabal, mofándose del granota y tocándole la cara de manera despectiva e innecesaria.

Acto y seguido Elgezabal se revuelve, pero mantiene la calma, ya que tenía una amarilla y podría haber visto la segunda en una hipotética tangana. Sin embargo Carlos Álvarez es el que se acerca a la escena y le reprocha el lamentable gesto a Vinícius. Todo ello bajo la atenta mirada de Díaz de Mera Escuderos, colegiado del partido, y en connivencia con el jugador del Real Madrid

“Tampoco quiero poner más leña en el fuego. Sí que es verdad que cuando se nos falta al respeto, no solo a nosotros, a la afición, somos personas y debemos decir basta. Sé que es un jugador con muchísimo potencial, pero hay situaciones que no las paso como persona. Defiendo y transmito unos valores que a veces hay que decir basta. No era momento para ello y está fuera de lugar. Tampoco quiero darle más bombo. Yo defiendo a mi gente”, explicó Elgezabal después del partido a la pregunta de SUPERDEPORTE.

No es la primera ni la última acción antideportiva que provoca Vinícius, que ya ha mandado a Segunda División a varios campos de Primera División: Mestalla, Montilivi, Son Moix y Tartiere. Además Vinícius, que es reinicidente, acumula líos con casi todas las aficiones de España y múltiples rivales a los que se ha enfrentado. Parece que la barra libre del brasileño continúa, completamente desquiciado desde que se quedara sin el Balón de Oro el curso pasada. No obstante parece que el momento de ponerle un límite a su actitud por parte de los árbitros y de LaLiga todavía no ha llegado.