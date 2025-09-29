Iván Romero sigue la estela de Mbappé y Julián Álvarez

Iván Romero ha caído de pie en Primera División. El delantero de La Solana suma cuatro goles en este inicio de temporada que le convierten en el máximo goleador del Levante UD —empatado con Etta Eyong, que suma tres como granota y uno con el Villarreal— y también en uno de los artilleros más en forma del campeonato, solo por detrás de Mbappé (8) y Julián Álvarez(6).

El último de estos goles lo marcó precisamente este sábado en la visita del Levante UD al Coliseum Alfonso Pérez, donde fue designado como el mejor jugador del partido. Ante los micrófonos de DAZN La Liga TV, Romero confesó sentir que «salvo la última ocasión que tienen, hemos sido superiores tanto en la primera como en la segunda parte». Además, el delantero granota hizo un análisis positivo del resultado: «Nos llevamos un punto que aquí es muy difícil», dijo.

Respecto al gol, Romero destacó la contribución de Roger Brugué, quien le asistió para adelantar a los de Calero en el marcador. «Le he dicho que era suyo todo, ha hecho el desmarque y me la ha dejado para meter yo. Es un gran compañero, nos va a dar muchas alegrías».

La próxima parada en el calendario granota es la visita a Oviedo, un rival directo por la permanencia en Primera División.