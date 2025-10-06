Danvila confirma que las negociaciones para renovar a Carlos Álvarez van por buen camino
Carlos Álvarez es el hombre de moda en el Levante. Su gran inicio de temporada, con dos goles y una asistencia en su cuenta particular, y su talento lo posicionan como un activo de gran relevancia de cara al objetivo de la permanencia. En los últimos días del mercado de verano, el ‘24’ estuvo a punto de salir traspasado al Benfica, pero el deseo del club de retenerlo y convertirlo en uno de sus principales bastiones se ha traducido en una negociación para renovar su contrato que va por buen camino. Atado hasta 2027, el Levante lo quiere extender hasta 2029, y José Danvila, máximo accionista del club, reconoció que están cerca de llegar a un acuerdo.
“Entiendo que se cerrará. El chaval está encantado, sabe el papel que tiene en el club, la importancia para nosotros… Es un activo muy importante. Sobre todo, el trato con el chaval es muy humano, muy comprensible. Sabe cuál es la situación del club y la importancia que tiene. Nosotros se lo vamos a reconocer. Yo creo que va a renovar”, aseguró José Danvila durante su encuentro con los medios de comunicación.
