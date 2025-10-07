El Levante UD capitalizará su deuda para evitar la insolvencia

El Levante UD, de la mano de José Danvila y de su equipo de trabajo, presentará este jueves ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València un plan para capitalizar el adeudo que tiene con EDR, su principal acreedor, de 13,8 millones de euros. La estrategia se fundamentará en unos requisitos legales, un acuerdo entre los miembros del Consejo de Administración y una Junta Extraordinaria para su aprobación, pero con el objetivo de ‘quitarle’ deuda al club y proyectarlo mediante los frentes que todavía tiene abiertos, siendo la Ciudad Deportiva de Nazaret y la segunda fase de renovación del Ciutat de València sus principales frentes.

La finalidad del plan pasa, sobre todo, por desbloquear el vínculo que existe entre CVC, deuda correspondiente al desarrollo de infraestructuras, y OLB, demandante que más asfixia a la entidad al ser la que más insiste en recibir su parte correspondiente. También, por respetar a EDR como principal acreedor y que la institución financiera no se interponga a un reclamante que, tal y como aseguró José Danvila en su encuentro con los medios de comunicación, está siendo el mejor aliado en este proceso. «EDR es el mejor compañero de viaje porque no ha cobrado ni un euro y está poniendo todo tipo de facilidades. Lo que no va a permitir es que el segundo, OLB, se ponga por delante», dijo el empresario.

Sin embargo, el máximo accionista del Levante comentó que, de llevarse a cabo la capitalización de los 13,8 millones de deuda, EDR tutelará el proceso y pondrá las siguientes condiciones sobre la mesa en calidad de principal acreedor: una década de gestión con Danvila a los mandos, al considerar que es el plazo idóneo para repagar la deuda que les pertenece; un asiento en el Consejo de Administración, básicamente, para controlar el dinero que sale de la caja del Ciutat y estar al tanto de que lo que se ejecute va en consonancia con lo acordado; y, con los sobrantes del plan de reestructuración, ir pagando otras cuentas pendientes.

La estrategia encaja con lo idóneo para los intereses del Levante, pero todo depende de que el juez dé el visto bueno al plan de capitalización de la deuda. Dentro de todos los puntos que juegan a favor del club, existe la Ciudad Deportiva de Nazaret como fuente de ingresos y la remodelación de un estadio cuyo lavado de cara supondrá beneficios ajenos al fútbol. Y, con todo lo que se genere, ir limando asperezas con los acreedores. No obstante, el desbloqueo de la capitalización pasa por una postura más flexible de OLB en la demanda de sus 17 millones.