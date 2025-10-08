El Levante UD supera a su pasado en Primera

El Levante UD y su afición quieren seguir creciendo juntos en su pelea personal, plagada de sufrimiento, sudor y lágrimas, que no solo implica permanecer en Primera División, sino también inicar una nueva era. Es decir, un nuevo proyecto a largo plazo en el que asentarse y reafirmarse en la máxima categoría del fútbol español.

En este caso y con las ya conocidas dificultades acechando, los resultados deportivos se vuelven primordiales para ‘olvidarse’ de lo económico, aunque ello te repercuta directamente en todo. Pero, los de Calero, a pesar de ser el equipo con el segundo menor margen salarial de LaLiga, rompen las cadenas de Segunda para mostrar una imagen de Primera.

En sus últimos años/décadas en Primera División, el Levante UD ha mostrado imágenes muy distintas: temporadas satisfactorias (EuroLevante), intermedias y serenas (primeros años de Paco López), pero también difíciles y trágicas (último año Paco López y descenso a Segunda División en 2022). En esta radiografía histórica, y haciendo énfasis en las ocho primeras jornadas, los de Calero (recién ascendidos), han empezado con buen pie en su ardua andadura por la élite del fútbol español. En el cómputo global de estas últimas ocho jornadas, el equipo levantinista se va al parón de selecciones 13.º en la clasificación, con 8 puntos, 13 goles a favor y un rendimiento creciente. Además, son el cuarto mejor visitante de la competición con un global de 7/15 puntos posibles.

En contraposición, este arranque nada tiene que ver con su último año en la máxima categoría del fútbol español —temporada 2021-2022—, cuyo equipo, liderado por Paco López, en estas mismas fechas ocupó la 18.ª posición, con 4 puntos y ninguna victoria. Unos síntomas preocupantes que se confirmarían con el trágico descenso a Segunda División. Asimismo, en esa misma campaña, el técnico de Silla batió el récord de la peor racha sin ganar en Primera División, con 16 partidos sin conocer la victoria. Un cúmulo de cosas que terminaron en un drama total tanto para la entidad como para su afición. Por tanto, ahora, los granotas rompen con su último precedente negativo, para firmar un comienzo potente.