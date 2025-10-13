Matías Romero: "Tenemos plantilla para disfrutar y conseguir la salvación sin sufrir"

¿Qué tal está?

Me siento muy feliz. Estoy muy a gusto en la ciudad y, desde el primer momento que llegué, el equipo me recibió muy bien. Es un grupo humano muy lindo. Y eso, al fin y al cabo, ayuda y suma mucho en el rendimiento de cada uno. Estoy contento de sumar minutos, que era lo que buscaba, y poder reencontrarme conmigo mismo después de un año sin jugar mucho.

Da la sensación de que se ha estabilizado en la zaga defensiva. Ante el Oviedo cuajó un notable encuentro.

Es fácil mejorar el rendimiento cuando hay buenas relaciones y una sana competitividad dentro del grupo. Nos esforzamos mucho todos los días, hay una competencia muy linda. Siento que es muy importante porque nos eleva a todos: al que juega, al que no juega y al que quiere jugar. Todos se esfuerzan día a día para poder estar en el equipo y creo que eso influye mucho.

¿Cree que han reducido la sangría defensiva de los primeros compromisos ligueros?

Era un factor que nos fastidiaba mucho. Lo mejoramos trabajando en el campo y viendo vídeos, todos los días, sobre lo que hacíamos mal y en lo que había que progresar. Como defensores, nuestro objetivo es hacer lo máximo posible para no encajar porque generamos muchas situaciones de ataque. Casi siempre hacemos goles. Menos en Elche, en todos los partidos hemos anotado. Nosotros debemos enfocarnos en encajar el menor número posible.

¿Se siente con más confianza después de su debut ‘accidentado’ contra el Alavés?

Venía de un año sin jugar mucho y de una lesión que me impidió disputar los amistosos de pretemporada. Debuté con una falta de minutos importante. Es complicado entrar al mismo ritmo que mis compañeros y que el rival, pero de esa situación aprendí para tenerlo en cuenta más adelante.

Dicen que es una persona muy calmada, pero que, cuando sale al campo, es todo lo contrario. ¿Cierto?

Fuera del campo soy muy tranquilo y calmado, pero, cuando entro en la cancha, me transformo. Me peleo con todos. Sin embargo, creo que es la manera en la que hay que vivir los partidos.

¿Va en el ADN del central argentino?

Puede ser. Hace poco leí una entrevista en la que Paul Pogba decía que los argentinos son buenas personas, pero que, dentro de la cancha, nunca quería jugar contra un argentino. Tal vez tenga razón. Puede que lo llevemos en la sangre, pero no compito como si fuera un mal tipo. Me gusta estar atento y picar al rival.

¿Siempre quiso ser central?

No. Jugaba de mediocentro, pero, a la que vi que había que correr mucho, me fui hacia atrás (ríe). Después, cuando crecí de altura bastante más que mis compañeros, me enviaron a la retaguardia. Yo quería atacar, dar los últimos pases, pero me mandaron a defender.

Y, cuando vio que su vida iba encaminada al fútbol, ¿en quién empezó a fijarse?

Cuando empiezo a ver que el fútbol iba en serio, y que me llamaban con el primer equipo, tengo el claro ejemplo de Cuti Romero. Saliendo de Belgrano, al igual que yo, se marchó a Europa, lo hizo bien, va con la Selección Argentina y es de los mejores centrales del mundo. Para mí es una inspiración, alguien al que veía mucho y que me gusta. Encima, tal y como me pasó a mí, fue a Italia cuando salió de Belgrano. Es el espejo en el que me miro. No obstante, también me fijo en Virgil van Dijk.

¿Por qué se decantó por el Levante?

Había varios clubes interesados en contratarme, pero me llamó Julián Calero y, desde esa conversación, le dije a mi novia: «tenemos que ir al Levante». Me demostró tanto cariño y confianza que sentí que era el lugar indicado para poder demostrar lo que puedo dar y lo que aspiro a ser como jugador.

¿Siente que ha acertado con la decisión?

Sí, totalmente. Me siento muy feliz en el día a día, algo que el año pasado no podía disfrutar. Con minutos es más fácil que sin ellos, pero me lo estoy pasando muy bien con el grupo y en cada entrenamiento.

A sus 22 años, ¿qué sueños tiene pendientes por cumplir?

Me quedan un montón de sueños todavía, pero el objetivo que tengo ahora es competir lo mejor posible con el Levante, hacer un año increíble y quedar lo más arriba posible.

¿Ve al Levante capaz de quedar lo más arriba posible?

Esta opinión es personal. Yo no pienso en la permanencia. Creo que tenemos un buen equipo, que tiene que mejorar un montón de cosas, pero, viendo la plantilla que tenemos, creo que podemos hacer cosas muy lindas. Obviamente el objetivo es la salvación, pero miro al equipo y digo: «tenemos que ver un poco más arriba». No me refiero a clasificarnos a la Europa League, pero sí a no estar abajo. Tenemos muy buen equipo, y con lo mucho que podemos mejorar, sumado a las ganas y el hambre que tenemos, aspectos que veo muy importantes, vamos a hacer cosas más lindas de las que pensamos.

Una salvación tranquila y sin sufrimientos. ¿Cierto?

Exacto. No estar sufriendo por ver otros resultados. Estar tranquilos.

