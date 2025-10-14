Espí se reivindica en el amistoso frente al Leganés

El Levante UD cayó en los penaltis en el torneo amistoso Villa de Leganés después de un partido plagado de goles (3-3) en el que el conjunto granota fue siempre a remolque y que acabó empatando gracias a un gran gol de Carlos Espí, que pidió más minutos a Juián Calero.

El conjunto de Calero salió con un once completamente alternativo con el fin de evaluar a todos sus futbolistas de cara a incrementar el nivel de la rotación ‘granota’ con el regreso de la competición en el que la ausencia más notable fue la de un Carlos Espí que no participó hasta el tramo final de la segunda parte... y lo aprovecharía para reivindicarse.

El Leganés se adelantó con un temprano gol en el minuto 4 gracias a un tanto de Álex Millán. Respondió de forma temprana Olasagasti para igualar las tornas. Los madrileños dominaban sobre el campo y apenas siete minutos más tarde volvían a poner tierra de por medio con un gol de Figueredo con un buen remate de cabeza a la salida de un córner.

Al inicio del segundo tiempo, Millán anotó el tercer tanto pepinero, pero Iker Losada recortaba distancias. En este escenario llegaron los cambios, entre ellos el de Carlos Espí, que marcó un gran gol para reivindicarse a ojos de Calero. El atacante valenciano recibió el balón en el área, hizo un gran control orientado y definió como un auténtico ‘killer’. Tres a tres y amistoso plagado de goles.