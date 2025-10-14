El Patronato de la Fundación vota a favor del plan de reestructuración de Danvila

El pleno del Patronato de la Fundación ha aprobado el plan de reestructuración, presentado por José Danvila el pasado 9 de octubre ante el Juez ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València, después de haber votado a favor por amplia mayoría en la reunión llevada a cabo en la tarde de hoy.

El organismo levantinista, de esta manera, activa la cuenta atrás hacia la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 21 dándole el ‘sí’ a la propuesta económica presentada por el consejero delegado, que capitalizará la deuda de 13,8 millones que tiene BIZAS con el club para convertirse, adueñándose aproximadamente del 70 por cien de las acciones al precio de 60,10 euros cada una, en máximo accionista.

Postura de la Delegación

El único voto en contra procedió de la Delegación de Peñas, que, antes del encuentro con los patronos, manifestó su postura a través de un comunicado en el que aseguró que “valora positivamente la reestructuración de la deuda, pero exige corregir la capitalización de Bizas para preservar el modelo del club”.

“No podemos aceptar que se utilice como excusa para transformar el modelo del club y entregar el control absoluto a un único actor. El levantinismo merece un proyecto participativo que pueda sentir suyo”, comentó Ramón Escolano, presidente de la Delegación de Peñas.