La permanencia pasa por hacer del Ciutat un fortín

A pesar de los grandes números del Levante UD fuera de casa —cuarto mejor visitante— y su enorme potencial ofensivo —quinto máximo goleador con 13 tantos—, los de Julián Calero aún no han logrado una victoria como locales y son el peor equipo en casa de LaLiga. El próximo domingo a las 18.30 horas, frente al Rayo Vallecano y en el fortín levantinista, se presenta una gran oportunidad para romper esa racha negativa y reafirmar esa conexión imparable entre equipo y afición.

El equipo de Calero aún no han logrado una victoria como local, esto implica ser el peor equipo en casa de LaLiga. Sin duda, el conjunto granota quiere revertir esta dinámica negativa en su feudo y abandonar esa plaza ‘como colista’ (20) de los anfitriones. Además, los de Orriols también acumulan un balance adverso en el golaverage: 5 goles a favor y 9 en contra, es decir, un cómputo global de -4.

En total, en casa, suman tan solo 1 punto, una cifra insuficiente si quieres conseguir tu anhelado objetivo de la permanencia. Hacer del Ciutat de València un fortín como ya lo fue en el pasado, es la máxima prioridad, y más en Primera División. El Levante UD ya evidenció en la histórica temporada pasada que el Ciutat de València es una fortaleza muy difícil de quebrantar. Esa comunión afición-equipo fue uno de los bastiones clave para conseguir grandes éxitos, sumar victorias y hacerse fuertes en un lugar casi inconquistable. Sus números como local así lo reflejan: de los 79 puntos que consiguió como líder de la clasificación, 33 fuera y 46 en casa, es decir, un 58 % de ellos logrados en feudo granota. Además, sumó un total de 13 victorias, 7 empates y una sola derrota. Números que muestran la importancia que tuvo para el Levante jugar en su campo. Ahora, en Primera División, Levante-Ciutat: es un músculo listo para volver a fortalecerse en su máximo esplendor.

Un duelo histórico

En lo más futbolístico, el duelo Levante UD-Rayo Vallecano es un clásico tanto en Primera como en Segunda. De hecho, granotas y rayistas se han enfrentado 38 veces a lo largo de la historia: 15 victorias para los de Orriols, 12 para los de Vallecas y 11 empates. En el cómputo global ganan los de Calero, y también en los últimos cuatro partidos contra el Rayo en la máxima competición española: con dos triunfos, una derrota y un empate. En casa, ganaron el 4 de mayo de 2019 por 4-1, y firmaron tablas en el marcador el 11 de septiembre de 2011 por 1-1. Además, extienden una imbatibilidad como locales hasta la temporada 2014-15, donde cayeron, el 27 de septiembre, por 0-2 en el Ciutat de València. Esto hace un total de 11 años sin perder del Levante en casa ante los de Íñigo Pérez. El cuadro levantinista quiere prolongar su invicto en la jornada 9 de LaLiga, aunque en frente tienen a un gran equipo, al que los resultados no le han acompañado.