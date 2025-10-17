Brugué: «Quiero meter goles pero no me obsesiona»

Roger Brugué, uno de los capitanes del Levante UD, habló en rueda de prensa ayer jueves, en los días previos al duelo ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de Valencia. El delantero levantinista mostró las ganas que tiene el equipo de volver a jugar como local. Lo hará este domingo a las 18:30 horas ante el Rayo Vallecano. Ante esta cita, Roger Brugué dejó claro que la intención de la plantilla es «seguir fuertes en casa porque nos hemos enfrentado a rivales Champions y aun así hemos competido, el equipo ha dado la cara».

En todos los partidos, «hemos sentido a la afición muy cerca, estamos muy unidos y tenemos muchas ganas de darles una victoria. Para ellos, para nosotros, para nuestras familias… Tenemos muchas ganas de ganar en casa, de hacernos fuertes y seguir en la línea fuera porque creo que el equipo está compitiendo muy bien y sacando resultados que también es muy importante», remarcó.

Responsabilidad por su rol

Respecto a su nuevo rol como uno de los capitanes del equipo, el jugador reconoce que es «un orgullo porque siento mucho este club que apostó por mí en su día». Sin duda, dijo que es una responsabilidad especial para él: «Está claro que con los años uno madura, llegué aquí para intentar ser profesional. El primer año me tocó salir y lo acepté, tenía que crecer como futbolista y como persona. Estoy en un momento de madurez muy bueno, me siento muy bien. Me siento bien ayudando al vestuario: a los nuevos, a los jóvenes, los de fuera».

En este caso, indicó, «intentamos que sea muy fácil, hablar con uno y con otro, animarlos. Esa es la clave del Levante y la importancia de los que juegan menos es vital. Con 11 o 12 jugadores no se va a ningún sitio».

Sobre la aportación de Kervin Arriaga al equipo, puso de relieve que es «un perfil que no teníamos en el equipo. Tiene recorrido, tiene muchas virtudes y la verdad es que se está adaptando bien, nos está dando mucho. Ojalá siga así, nos siga dando, porque el chico se lo merece y aparte de ser un gran futbolista es una gran persona. Lo vamos a ayudar en todo lo que podamos», reiteró.

En el plano personal se sinceró sobre su deseo de marcar goles en tanto que atacante. «La verdad que tengo ganas de meter goles, pero no me obsesiona, ni me genera nada. Sé como soy como futbolista, género las mismas ocasiones que en segunda y sigo teniendo situaciones de gol. Hay momentos para todos, para Iván, Etta, Carlos, que están metiendo goles y yo soy el más feliz del mundo», argumentó. «Lo más importante es el equipo, el grupo», resaltó.

Sobre los primeros partidos de La Liga reconoce que «no empezamos bien al principio. Hay un proceso de adaptación, éramos nuevos la mayoría. Los tres primeros partidos nos marcan en el 90, y no tenemos suerte. El partido del Elche no fue bueno. Fuimos al parón, y el equipo se quitó la espina de debutar», relató.

«Ahora, el equipo presiona mejor y está más lejos del área. Jugamos más adelantados, más atrevidos y presionando más arriba», comentó. Por ello, reiteró: «tengo ganas de jugar en casa con nuestra gente, con ganas del domingo y de darles una victoria».

Partido difícil ante el Rayo

Por último, y con vistas al partido del domingo, Brugué manifestó que el Rayo Vallecano «es un equipo que se parece mucho a nosotros. Es un equipo que corre, muy agresivo. Todos los partidos son complicados y este será muy igualado. Un encuentro bonito, con muchas opciones para ambos equipos, y hay que evitar que corran. Pero jugamos en casa, y hay que hacerse fuertes», concluyó.