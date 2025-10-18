Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eyong y Arriaga están disponibles para el Rayo

Los dos jugadores se han unido al trabajo grupal tras los partidos con sus selecciones

Etta Eyong se golpea el pecho tras marcar el segundo gol al Betis. / Levante-EMV

Etta Eyong y Kervin Arriaga se incorporaron este jueves a los entrenamientos con el Levante UD, tras haber jugado con sus respectivas selecciones y podrían estar listos para jugar mañana domingo ante el Rayo Vallecano en València. Frente a los madrileños, los ‘granotes’ tratarán de encadenar dos victorias por primera vez en lo que va de Liga 25/26.

Además, según confirmaron fuentes de la entidad levantinista, Alan Matturro y Diego Pampín, que se recuperan de sendas molestias musculares, pudieron hacer parte del entrenamiento junto al resto de compañeros, y avanzan en el tramo final de su recuperación.

A la espera de Ryan

Finalmente, el portero australiano Mathew Ryan, que jugó la madrugada del miércoles ante Estados Unidos, tenía previsto llegar este jueves a València y, únicamente, ha podido preparar el partido del domingo ante el Rayo en los entrenamientos programados para ayer viernes y hoy sábado.

