Eyong y Arriaga están disponibles para el Rayo

Etta Eyong y Kervin Arriaga se incorporaron este jueves a los entrenamientos con el Levante UD, tras haber jugado con sus respectivas selecciones y podrían estar listos para jugar mañana domingo ante el Rayo Vallecano en València. Frente a los madrileños, los ‘granotes’ tratarán de encadenar dos victorias por primera vez en lo que va de Liga 25/26.

Además, según confirmaron fuentes de la entidad levantinista, Alan Matturro y Diego Pampín, que se recuperan de sendas molestias musculares, pudieron hacer parte del entrenamiento junto al resto de compañeros, y avanzan en el tramo final de su recuperación.

A la espera de Ryan

Finalmente, el portero australiano Mathew Ryan, que jugó la madrugada del miércoles ante Estados Unidos, tenía previsto llegar este jueves a València y, únicamente, ha podido preparar el partido del domingo ante el Rayo en los entrenamientos programados para ayer viernes y hoy sábado.