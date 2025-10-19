Orriols anhela la primera victoria en casa

Han pasado solo dos semanas desde la última vez que el Levante entró en acción, pero, tras exhibir su potencial en el Carlos Tartiere, y conseguir una victoria que sirvió para espantar cualquier atisbo de duda sobre un equipo tan talentoso como comprometido, da la sensación de que ha transcurrido una eternidad. Es el efecto que producen los ‘chicos’ entrenados por Julián Calero, capaces de deleitar a cualquier aficionado al fútbol después entender que el rumbo de las primeras jornadas no era el correcto.

Nada tiene que ver el primer parón por compromisos internacionales con el que acaba de terminar. El contraste, de hecho, es evidente. Orriols ha dejado atrás la incertidumbre provocada por la ausencia de resultados positivos para refugiarse en la ilusión de los que sueñan con quedarse en Primera División. Ahora sienten que el desafío de la permanencia no es tan complejo. Tienen la sensación de que los Brugué, Iván Romero, Kervin Arriaga, Manu Sánchez y compañía, capitaneados por el duende de Carlos Álvarez y el instinto de Etta Eyong (goleadores en el 0-2 conseguido frente al Oviedo), alzarán al Levante hacia la salvación. Y, quién sabe, si hacia el rescate económico, fruto de los ingresos que genera militar en una de las mejores ligas del mundo.

El centrocampista del Levante Carlos Alvarez celebra el gol marcado ante el Real Oviedo durante el partido de LaLiga EA Sports disputado por ambos equipos este sábado en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. / EFE/ Paco Paredes

Por ello, el Ciutat de València cuenta las horas para volver a ver sobre el césped a este Levante que, definitivamente, le ha enganchado. Que le entusiasma cada vez que toca el balón, provocando una cantidad de emociones que le llevan a querer presenciarlo constantemente. No obstante, en medio de una plaza en la tabla que le transmite tranquilidad, Orriols no quiere demorar más la obtención de su primer triunfo de la temporada en casa. Superadas las visitas del Barça, del Betis y del Real Madrid, cuyo balance es de solo un empate, busca sentir, de una vez por todas, las sensaciones que provoca ganar en Primera División como local pese a que sea consciente de que, en la élite del fútbol español, no hay contienda sencilla.

El Rayo Vallecano llegará al Ciutat de València con los mismos puntos que los granotas y después de vencer a domicilio a la Real Sociedad, logrando una victoria que les sirvió para coger impulso en medio de la vorágine que siente Vallecas por disputar la Conference League. Fue, sin duda, la recompensa a una temporada en la que no solo se convirtieron en la revelación del campeonato, sino que también muchos jugadores alcanzaron altos niveles de rendimiento. La prueba más obvia reside en un futbolista que, después de ser una de las víctimas del desenlace más cruel en la historia del fútbol español, correspondiente a la final de la promoción de ascenso a Primera División contra el Alavés, pisará el Ciutat de València por primera vez desde su salida en 2023.

Jorge De Frutos pasó de ser un referente para el barrio madrileño a regresar hace escasos días de su segunda convocatoria con la Selección Española. Llegado hasta aquí, el de Navares de Enmedio peleará por estar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pero sin olvidar que, teñido de azulgrana, empezó su crecimiento y demostró pinceladas de su potencial desde que aterrizó en Buñol en 2020 siendo un inexperto en el fútbol profesional.

Sin contratiempos

Junto a Dani Cárdenas, canterano que militó una década en el club granota y que también salió en 2023 ante la necesidad de paliar las obligaciones económicas que azotaron a la entidad, el Rayo Vallecano buscará amargar la tarde en el Ciutat de València. Sin embargo, el Levante, con todos disponibles tras recuperar a Matturro y Pampín de lesión, y rescatar sin contratiempos a los internacionales Mathew Ryan, Kervin Arriaga y Etta Eyong, más allá de la fatiga con la que han vuelto a la disciplina granota, busca seguir su tendencia triunfante para regalarle a su gente los primeros tres puntos en casa.