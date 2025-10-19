Morales, recibido con pitos en el Ciutat de València

José Luis Morales vive una situación delicada en su regreso a Primera División con el Levante. Después de ganarse el perdón de un alto porcentaje de la grada del Ciutat de València tras su salida al Villarreal, siendo uno de los artífices del ascenso con 11 goles y 4 asistencias, el ‘11’ ha perdido su protagonismo sobre el césped y ha sido relegado a la suplencia tras la llegada de Etta Eyong y el notable rendimiento de Carlos Álvarez, Iván Romero y Roger Brugué.

Sin embargo, sus participaciones saliendo desde el banquillo no están siendo todo lo fructíferas que se espera de un futbolista de su talla, mientras la parroquia levantinista empieza a mostrarle su descontento, precisamente, por su insuficiente nivel en la delantera del Levante.

El capitán granota no tuvo apenas tiempo para demostrar sobre el verde al entrar a falta de 10 minutos para la finalización del partido. No obstante, el ‘11’ entró al campo con pitos procedentes de la grada. Sin ser atronadores, pero haciéndose de notar en un Ciutat de València cabizbajo debido a la derrota contra el Rayo Vallecano.

A pesar de ello, Morales tiene tiempo y margen para revertir su situación y, dentro del rol que le ha puesto Julián Calero, recuperar tanto la confianza como los aplausos del coliseo granota.